「矽島」邁向「量子島」 經長：台灣有三大優勢

經濟部今（27日）宣布正式成立「量子產業技術推動辦公室（QITPO）」，目標實踐量子台灣的願景。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（27日）宣布正式成立「量子產業技術推動辦公室（QITPO）」，目標實踐量子台灣的願景。經濟部長龔明鑫指出，台灣切入量子市場具備三大優勢，分別是技術、製造以及系統整合。

龔明鑫致詞表示，在AI浪潮席捲全球之後，量子科技已成為下一個足以顛覆世界的科技革命。他指出，台灣切入量子市場具備三大優勢，第一，在技術面，例如量子電腦需在接近絕對零度的極低溫環境運作，而台灣在低溫與常溫間的「連接器」技術是全球最強，控制晶片與元件更執全球牛耳。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫續指，第二是製造面上，台灣在半導體製程與先進封裝上具有深厚經驗，從晶圓代工到異質整合具有世界級水準，也是量子位元製造的關鍵。第三是在系統整合方面，台廠擅長將不同技術及廠商的元件整合成可實際運作的系統，而這正是量子電腦走向實用化最需要的關鍵能力。

龔明鑫表示，為了進一步幫助企業切入量子市場，與國際接軌，並積極取得訂單，經濟部決定成立「量子產業技術推動辦公室」，不僅要扮演關鍵推動角色，還會串聯工研院研發量能與民間產業實力，打造具備國際競爭力的量子產業生態系。

經濟部強調，這不僅是單位的設立，更象徵政府推動台灣由「矽島」邁向「量子島」的堅定承諾，在量子產業起步階段，辦公室將扮演「關鍵推動者」與「資源整合者」的角色，目標讓廠商在量子發展初期就具備拓展全球供應鏈的實力，共同實踐量子台灣的願景，引領台灣從「矽島」進化為具備全球競爭力的「量子島」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法