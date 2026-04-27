精誠金融今年營收雙位數成長 5月下旬轉上櫃

精誠金融5月下旬轉上櫃。圖左為董事長楊世忠、圖右為總經理黃華勇。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠旗下的精誠金融（7819）耕耘第三方支付、刷卡機代理業務，去年營運表現不俗，總經理黃華勇指出，看好今年刷卡機換機需求不墜、維運需求同步持續，加上台灣今明年有數家百貨、賣場將開張，利於刷卡機業務成長。法人認為，精誠金融今年營收將雙位數成長。

精誠金融在2025年第一季登陸興櫃，經過一年的推進，將於5月下旬掛牌上櫃。精誠金融的毛利率表現長年維持在40%以上，2025年全年營收5.3億元，稅後淨利年增達30.4%，顯示公司在營收成長與獲利能力方面皆具良好的表現。

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目前，金融科技以綠界科技、LINE PAY與精誠金融為3大巨頭。其中精誠金融長年雄踞刷卡機端末設備市場龍頭地位，並自研第三方支付營運平台系統，也有線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力。黃華勇指出，精誠金融正向OMO（線上線下融合的商業模式）零售支付龍頭邁進。

黃華勇指出，精誠金融與20多家銀行合作，每年都有刷卡機採購需求，加上今年超商換收單行、汰舊換新等因素，今年刷卡機採購、維運需求強勁，公司也強化產業生態系合作，挹注精誠金融營運成長。

精誠金融指出，公司以「生態合作、複製銷售、代理跨售、毛利為王」為4大發展策略，未來將加速市場拓展與生態合作，透過商戶堆疊方式帶動規模化成長，並快速提升市場滲透率。隨著零售業全面邁向數位轉型，以及金融支付產業進入結構性成長起點的趨勢下，亦為精誠金融奠定了可預期的獲利基礎。

市場看好短期即能透過複製銷售、代理跨售策略，帶動營收挹注並推升獲利成長，中長期在生態合作逐步發酵下，進一步強化營收規模與獲利動能，將具備爆發性的潛力。

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