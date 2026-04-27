南亞科大勝利！成為台灣首家為輝達Vera Rubin供應記憶體廠商

南亞科將成為台灣首家為輝達Vera Rubin平台（見圖）提供LPDDR5X 記憶體的廠商，輝達正在使其供應鏈多元化，以支援其Agentic AI平台。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南亞科生產LPDDR5/LPDDR5X記憶體，傳出已被輝達首席Vera Rubin平台選為供應鏈合作夥伴。外媒指出，南亞科此款記憶體協助容量提升3倍，頻寬提升超過50%。

南亞科將成為台灣首家為輝達Vera Rubin平台提供LPDDR5X 記憶體的廠商，輝達正在使其供應鏈多元化，以支援其Agentic AI平台。輝達需要大量的低功耗、高頻寬記憶體，以滿足其Vera Rubin 平台中不斷增長的智慧人工智慧需求。

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輝達的Vera Rubin架構使用兩種類型的記憶體。 Vera CPU使用LPDDR5X DRAM，而Rubin GPU則使用HBM4 DRAM。這兩種記憶體用途不同。 HBM4體積小巧，頻寬更高；而LPDDR5X則更節能，密度更高。 HBM4的生產難度較大，只有少數幾家大型廠商（如三星、SK海力士和美光）能夠生產，而LPDDR記憶體則應用廣泛。

這使得輝達能夠實現供應鏈夥伴的多元化。美光和SK海力士已經利用其LPDDR5X解決方案為Vera Rubin平台開發SOCAMM2內存，但輝達仍在尋找更多供應鏈合作夥伴。

南亞科獲得輝達青睞，這對南亞科技來說是一項重大勝利，因為大多數台灣PC記憶體廠商都無法滿足AI平台的規格要求。為了解決這個問題，台積電指導本地企業進行製造和製程最佳化。如今，已看到了成果：南亞科技被選中為全球速度最快的下一代AI系統生產記憶體。

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