郭明錤：OpenAI有望重塑手機市場 聯發科、高通與立訊成關鍵供應鏈

OpenAI正積極布局AI Agent手機，未來有望重新定義智慧型手機使用模式。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤今（27日）指出，OpenAI正積極布局AI Agent手機，未來有望重新定義智慧型手機使用模式，並點名聯發科（2454）、高通（Qualcomm）與立訊將成為關鍵供應商。

郭明錤今（27日）稍早在社交平台X發文表示，根據其最新產業調查指出，OpenAI目前正與聯發科跟高通合作開發手機處理器，立訊為獨家系統協力設計與製造商，整體專案預計於2028年進入量產。

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郭明錤認為，隨著AI Agent發展，手機的角色將被重新定位。未來用戶的核心需求不再是操作各式App，而是透過手機直接完成任務與滿足需求，這一轉變將從根本顛覆現行手機使用邏輯。

針對OpenAI為何進軍手機市場，郭明錤分析主要有3大原因，分別如下。

1.唯有完全掌控作業系統與硬體，才能提供全面性的AI agent（代理）服務。

2.只有手機擁有用戶一切當下狀態（state），這是即時性AI agent推論服務最重要的輸入資訊（input）。

3.可見未來手機仍是數量規模最大的裝置。

在競爭優勢方面，郭明錤認為OpenAI具備消費端品牌影響力、累積多年的用戶資訊與領先的 AI 模型，加上手機硬體供應鏈已非常成熟，可透過供應鏈合作快速切入市場。在商業模式上，郭明錤認為，不排除OpenAI未來採取訂閱服務與硬體銷售整合的策略，並進一步建立AI Agent生態系，吸引開發者參與。

至於供應鏈影響，郭明錤指出，聯發科與高通作為OpenAI手機處理器合作開發商，長期可望受惠於新一波換機需求，預計最快於2026年底或2027年第1季確定最終規格與供應鏈分工。郭明錤還以聯發科與Google TPU專案為例，指出單顆AI晶片的營收規模可對應約30至40顆AI Agent手機處理器，若初期鎖定全球每年約3至4億支高階手機市場，將有機會帶動新一波成長動能。

在組裝與系統端方面，郭明錤認為，立訊此次參與具高度戰略意義。相較於其在蘋果（Apple）供應鏈中難以超越鴻海（2317）的既有地位，此案有助於其提前卡位下一世代手機產業，並有望成為主要受益者之一。

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