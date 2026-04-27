連15年下滑太慘！韓明年潛在GDP恐跌至1.57％ 韓媒嘆與這國差距越來越大了

OECD預測，南韓明年的潛在經濟成長率將降至1.57%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕經濟合作暨發展組織（OECD）的最新數據，南韓的潛在經濟成長率從去年的1.92%下降至今年的1.71%，預計明年將進一步降至1.57%，表明南韓經濟將連續第15年下滑。韓媒嘆，南韓經濟與美國的差距越來越大了。

綜合韓媒報導，儘管半導體產業的繁榮使南韓實際GDP成長出現復甦跡象，但一項悲觀的預測顯示，衡量南韓經濟基本面的「潛在成長率」明年將暴跌至約1%左右。外界越來越擔心，南韓經濟已觸及結構性瓶頸，可能會陷入低成長的泥潭，且無法縮小與美國的差距。

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根據經濟合作暨發展組織（OECD）26日發布的最新預測，南韓潛在經濟成長率預計將從今年的1.71%降至明年的1.57%。尤其值得注意的是，季度預測顯示，明年第四季南韓經濟成長率恐降至1.52%，延續逐年下滑的趨勢，並創下歷史新低。

潛在成長率是指在調動所有可用資源（例如勞動力和資本）的情況下，不會引發通貨膨脹所能達到的最大成長水準。自2012年以來，南韓經濟已連續15年呈下降趨勢（2012年增長率為3.63%），且未出現任何反彈。

韓媒直言，最令人痛心的是與世界最大經濟體美國的差距。自2023年南韓潛在經濟成長率首次被美國（2.44%）超越以來，這一差距逐年擴大。2025年差距擴大0.28個百分點，今年擴大0.31個百分點，明年擴大0.38個百分點。

南韓央行也承認潛在成長率低於2%。在最近的報告中，南韓央行預測，2025年至2029年間，潛在成長率將降至1.8%。

有些人對半導體製造業佔經濟成長一半以上的結構表示擔憂。野村證券經濟學家樸正宇（音譯）示警，可能會出現荷蘭病。他指出，對特定行業的依賴會導致財政基礎薄弱，更容易受到外部衝擊。

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