聚恆5月底擬掛上市創新版 在手訂單逾76億元、營收強勁成長

聚恆5月底擬掛上市創新版，董事長周恒豪表示，在手訂單逾76億元、營收強勁成長。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃綠能環保股聚恆（4582）擬於5月擬掛上市創新板，董事長周恒豪表示，目前EPC（電廠系統工程）在手訂單超過76億元，同時，近年積極擴大光儲整合布局，自主開發EMS能源管理系統與H-ELink聚能網平台，更同時拓展海外市場，今年更在越南設立子公司，總經理周曉艷也表示，看好今年營收能有高雙位數成長。

聚恆為國內最早投入太陽能光電系統工程的EPC業者之一，累積超過600件屋頂型案件、建置容量突破350MW，代表性實績涵蓋全台首件私人土地變更案「心忠學甲太陽能電廠」（76MW）及全台首件大型漁電共生案「志光七股案」（85MW），展現從開發到掛表的一條龍整合能力。去年全年營收12.3億元、每股稅後盈餘（EPS）1.54元，今年首季營收2.42億元、年增高達116.02%，暫定每股承銷價26元。

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周恒豪指出，聚恆目前EPC在手訂單超過76億元，同時，近年積極擴大光儲整合布局，自主開發EMS能源管理系統與H-ELink聚能網平台，實現毫秒級充放電控制、最佳化排程與遠端監控，串接太陽能、表前儲能、表後儲能、O&M維運、充電站、電力交易平台及虛擬電廠服務應用，全台已有5處儲能案場上線運轉，2處完成能力測試待上線，3處建置中，逐步由工程承攬商升級為能源整合服務商。

他也說，聚恆透過與大亞集團策略合作持有大亞綠能15%股權，建立長期穩定業外收益來源。大亞綠能旗下已有88座太陽能電廠、總裝置容量達207MW，每年約可為聚恆帶來6000萬至8000萬元投資收益，也有助擴大工程承攬與售電雙軌布局，未來營運可望由一次性工程收入，逐步轉向EPC搭配儲能、維運、投資的多元獲利模式。

周曉艷則說，其實聚恆不只在台灣發展，海外案場也多所斬獲，日本、柬埔寨、寮國、泰國案件都已完成，新取得的帛琉標案預計今年可完成，同時，聚恆於越南設立子公司，以台灣技術搭配在地優勢及全球銷售策略佈局亞太能源市場，並計畫透過上市募集資金擴增營運據點，後續營運表現值得期待。

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