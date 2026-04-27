波克夏股東會5/2登場 股價回購與AI布局成焦點

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將於本週六（5月2日）在奧馬哈舉行年度股東大會。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將於本週六（5月2日）在奧馬哈舉行年度股東大會，這將是首次沒有巴菲特（Warren Buffett）主持的股東會，也被視為投資人檢驗新任執行長阿貝爾（Greg Abel）領導能力的重要時刻。

根據《CNBC》報導，這場股東大會象徵著一個時代的轉變，預料巴菲特將不會上台發言。屆時將由阿貝爾與負責保險業務的副董事長賈恩（Ajit Jain）主持首場問答環節，隨後第2場則由子公司主管參與，包括BNSF Railway執行長法默（Katie Farmer），以及NetJets執行長暨消費產品、服務與零售業務總裁強森（Adam Johnson）。

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隨著領導層更替，會議氛圍預計也將出現變化。市場普遍預期，過去由巴菲特主導時常見的哲學性提問將減少，取而代之的將是更多聚焦營運細節與企業策略的問題。

其中，股票回購將成為關注焦點之一。波克夏海瑟威已於今年3月恢復自2024年以來首次回購行動。根據瑞銀（UBS）估算，截至公告時，波克夏海瑟威已回購約2.25億美元股票。此後波克夏海瑟威股價約下跌3%，表現落後標普500指數約3%的漲幅，分析師認為這顯示波克夏海瑟威股價仍處於被低估狀態。

瑞銀分析指出，隨著波克夏海瑟威股價相對內在價值的折價擴大，公司後續回購的積極程度，將成為影響投資人信心的關鍵因素。目前估計，波克夏海瑟威股價約較內在價值低8%。在此背景下，市場可能進一步關注阿貝爾是否會加快回購步伐。

此外，科技投資策略也將成為投資人另一項關注焦點。波克夏海瑟威過去在科技領域相對保守，但隨著人工智慧快速發展並重塑產業格局，投資人預期將關注阿貝爾如何帶領波克夏海瑟威在這一波轉變中重新定位。

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