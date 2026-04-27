台積電3、2奈米解市場飢渴！產量將提升20％

台積電全力擴充2奈米和3奈米產能，以因應龐大科技公司需求所導致的供應衝擊。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電全力擴充2奈米和3奈米產能，以因應人工智慧公司龐大需求所導致的供應衝擊，外媒wccftech周一（27日）報導，台積電3奈米和奈米晶圓產量預計到2026年底將提升20%。

全球多家人工智慧公司近期宣布將大幅擴展運算能力，由於這些項目需要多年時間才能完成，旨在滿足當前及未來的需求，因此需要更多的晶片。作為領先的半導體製造商，台積電一直提供國際科技大廠需求，但同時，由於無法滿足持續增長的需求，其生產線也持續承受著巨大壓力。

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台積電正迅速擴建其生產線。此次擴建的核心是新型的2奈米和3奈米晶圓生產線，這兩種晶圓目前在人工智慧領域炙手可熱。這兩種製程技術正在將尖端人工智慧晶片變為現實。

為確保產能成長以滿足市場需求，台積電預計將把3奈米晶圓的月產量提升至18萬片。目前，台積電的月產量約為15萬片。此外，台積電的2奈米晶圓產能也將在年底（2026年底）前提升至10萬片。

台積電董事長魏哲家曾表示，公司正在投入巨資加速現有晶圓廠的擴建，並新建晶圓廠以滿足不斷增長的市場需求。他也承認，由於輝達、超微、蘋果等產業巨頭持續續訂晶圓訂單，供應短缺的情況將持續到2027年。

此外，目前台積電晶圓產能如此緊張，為其他半導體製造商，尤其是英特爾打開機會之門。英特爾的主要客戶已經開始對其表現出極大的信心。英特爾雖然仍是台積電的重要合作夥伴，但其自身的晶圓代工業務也將在未來幾年內啟動，並且已經暗示一些即將宣布的重要合作夥伴。





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