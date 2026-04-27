她靠「看似不起眼副業」翻身月賺8.5萬 28歲買下人生第一間房

28歲的Becky Chorlton透過「副業」成功翻轉。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在生活成本持續上升、年輕世代購屋壓力加劇的背景下，英國一名女子透過「副業經濟」成功翻轉人生，她在學生時期透過二手衣轉售，每月賺進2000英鎊（約新台幣8.5萬元），如今將副業做成全職事業，更在28歲時成功買下人生第一間房。

外媒報導，現年28歲的Becky Chorlton過去在攻讀碩士前的暑假，因為生活開銷需求，決定開始嘗試在網路平台轉售二手服飾，意外開啟創業之路。

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她回憶，當時因為家庭經濟支援中斷，加上需籌措學費與生活費，便開始整理衣櫃並出售閒置衣物。她將第一件商品上架至交易平台後，短短30秒內即完成第一筆交易，讓她決定持續經營。

起初，她僅在跳蚤市場少量進貨，並帶著衣服回到校園販售，收入甚至超過打工薪資。隨著疫情爆發、學業轉為遠距，她得以投入更多時間經營副業，收入逐漸穩定在每月1500至2000英鎊（約新台幣6.4至8.5萬元）。

在持續經營下，Becky Chorlton於數個月內達成首筆1萬英鎊收入，並於完成學業後正式創立個人品牌「Becky’s Bazaar」，將副業轉型為全職事業。她表示，創業初衷源於經濟壓力，但之後因熱愛時尚與永續理念而持續投入。透過販售二手服飾，她不僅實現收入成長，也獲得更高的時間彈性與財務自主。

在穩定經營數年後，她最終存下足夠頭期款，於28歲成功購入人生第一間住宅。她也參與金融機構推廣首次購屋方案，希望降低年輕人進入房市的門檻。

Becky Chorlton指出，自己的成功並非一蹴可幾，而是來自長期穩定經營與現實需求驅動，她分享「我一開始只是為了生存，但最後找到真正熱愛的事業，並因此改變人生。」

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