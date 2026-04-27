繼承持分房產難題怎解？ 業者拋四解套方案

全台繼承移轉棟數持續攀新高，加上戰後嬰兒潮出生的小孩已變成大批繼承者。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台繼承移轉棟數持續攀新高，加上戰後嬰兒潮出生的小孩已變成大批繼承者，因此，經常可看到一筆房產多人持分的情形，甚至無人繼承的房產面積越來越多，房產業者分析，倘若房產所在地段坐落市區，則可委由房仲出售再分現金，若親屬間無法溝通協調，最終只能走變價拍賣，透過法拍程序分現金。

寬頻房訊指出，房地產持分零碎、難以處分的現象日益普遍，主要原因多為房地產取得時間久遠，長輩過世後，由於繼承人因意見難整合或是不願承擔債務、高額遺產稅等狀況而延宕，等到二代亦有成員去世，則持分產權就會流向第三、四代，導致產權持分日趨複雜。

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一代傳一代 房產持分越切越細碎

而民眾繼承持分房產通常會有以下四種處置方式，倘若沒有急迫需要處理，往往會以維持現狀為主，再來就是跟其它持分繼承者協商，達成共識後，再委由房仲業者銷售，第三種則是民眾有意整合成完整產權，可與其它持分繼承者協商買下，第四種則是整間出租，再依照持分比率分取租金收益，最後一種則是萬不得已的方式，持分繼承者之間無法達成協議，只能去申請法拍，透過變價拍賣方式換取現金。

不過，上述方式的前提是分得的持分房產是坐落熱門地段，轉售機率高，倘若分得的房產是山上、海邊，甚至鄉下不具開發效益的房產，則可以透過拋棄繼承方式處置，不過，拋棄繼承必須要在得知繼承的3個月內辦理，若超過時間則無法辦理。＃

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