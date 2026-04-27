資安院漏洞獵捕首戰成績出爐！53.9萬獎金發出

由數位發展部資通安全署指導，國家資通安全研究院主辦的首屆「產品資安漏洞獵捕活動」27日公布成績單。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球資安風險持續升溫、歐盟《網路韌性法》（Cyber Resilience Act, CRA）逐步上路之際，台灣也加速強化產品資安防線。由數位發展部資通安全署指導、國家資通安全研究院主辦的首屆「產品資安漏洞獵捕活動」今（27）日公布成績單，共找出20項漏洞，發出53.9萬元獎金。

數發部資安署署長蔡福隆表示：「去年12月舉辦首屆漏洞挖掘活動，因為是首次辦理，過程中確實經歷不少摸索與調整，我們共邀請11家業者參與，針對產品進行測試，最終發現逾20項漏洞，成果可說相當豐碩。」他強調，隨著歐盟《網路韌性法》等國際規範逐步上路，產品資安能力已與供應鏈信任、出口競爭力及國家整體數位韌性密切相關。

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本次活動集結11家國內資通訊業者與179位資安研究員參與，最終由25位研究員成功提交漏洞報告，針對網通設備、網路儲存設備（NAS）及工業網通等20組產品進行測試。在漏洞成果方面，共於20組產品中發現20項有效漏洞，分布於8項設備，涵蓋工業網通與一般網通設備；其中包含3個屬於高嚴重性、6個高風險漏洞，且目前均已完成修補，累計發放漏洞獵捕獎金達53.9萬元。

資安署指出，台灣網通與儲存設備多出口海外，在面對國際資安規範與合規要求時更具迫切性，透過漏洞獵捕活動與既有檢測機制相互補強，可有效降低產品上市後才爆發資安事件的風險，進一步提升市場信任與供應鏈安全。

在漏洞樣態方面，此次發現涵蓋多項常見卻關鍵的資安問題，包括部分元件因使用弱密碼或預設帳密，可能導致任意檔案被讀取；另有因未妥善檢查參數輸入格式，產生命令注入（Command Injection）風險。

進一步歸納三大關鍵分別為：第一，不少漏洞具備實際攻擊價值，且多源自基礎設定問題，如弱密碼或預設帳密，使攻擊者能輕易取得系統權限；其次，部分漏洞具備「連鎖攻擊」特性，可能由參數驗證不足一路擴大為命令注入，甚至進一步存取系統關鍵檔案；第三，不同類型設備間的資安成熟度仍存在落差，從產業別來看，工業網通設備仍有持續強化空間。

此外，目前已有廠商配合申請取得6個通用弱點與漏洞（CVE）編號，資安院也將持續追蹤後續修補與揭露進度。參與計畫的廠商普遍表達高度意願持續投入後續活動，而研究員也肯定本次運作模式，並建議未來若能進一步明確揭露測試標的與評估標準，將有助提升漏洞挖掘效率。

展望後續，資安署與資安院規劃於今年9月辦理第二屆漏洞獵捕活動，將以「軟體供應鏈安全驗證」為主軸，鎖定政府機關常用、由本土廠商開發的系統，並導入AI輔助漏洞挖掘技術，提升檢測效率，推動台灣製造從「Made in Taiwan」邁向「Make It Trusted」。

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