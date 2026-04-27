中東衝突推升PCB漲價高達40％ 科技廠商成本雪上加霜

高盛分析師在最近的報告中指出，光是4月份，PCB價格就比3月上漲高達40%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（27日）報導，根據業內人士和高管表示，中東衝突擾亂關鍵原材料的供應，推高幾乎所有電子設備，包括從智慧型手機和電腦到人工智慧伺服器所使用的印刷電路板（PCB）的價格。高盛分析師在最近的報告中指出，光是4月份，PCB價格就比3月上漲高達40%。雲端服務供應商願意接受進一步的價格上漲，因為他們預計未來幾年需求將超過供應。

這次供應中斷對本已面臨記憶體晶片成本飆升的電子產品製造商來說無疑是雪上加霜，也凸顯伊朗戰爭日益擴大的影響，這場戰爭已經對供應鏈、塑膠和石油供應造成了嚴重破壞。

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4月初，伊朗襲擊沙烏地阿拉伯朱拜勒石化聯合企業（ Jubail petrochemical complex），導致高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產被迫停止，這種樹脂是製造PCB層壓板的關鍵基礎材料。

據消息人士透露，沙烏地基礎工業公司（SABIC）位於海灣沿岸的朱拜勒工廠，其高純度個人防護裝備（PPE）產量約佔全球供應量的70%，但由於無法恢復生產，導致全球此類物資供應嚴重緊張。此外，海灣地區的航運也因戰爭而受到嚴重干擾。

受人工智慧伺服器需求成長的推動，PCB價格自去年底以來持續攀升。三位業內人士告訴路透，自3月以來，隨著製造商爭相確保原材料供應並緩解成本飆升的影響，需求成長速度急劇加快。

消息人士透露，PCB價格飆升的另一個原因是其他關鍵材料短缺，包括玻璃纖維和銅箔。消息人士還補充說，今年以來銅箔價格已上漲高達30%，且漲勢在3月加速。

根據Prismark最近的一份報告，預計到2026年，全球PCB產業將成長12.5%，達到958億美元。

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