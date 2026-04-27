長榮航空啟動今年第二波徵才 招募地勤人員數十名

長榮航空招募地勤人員數十名。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 長榮航空今日宣布正式啟動今年第二波人才招募計畫！長榮航空指出，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止。

長榮航空目前機隊共計八十九架，2026年預計增加二架787-9，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進二十四架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付十八架A321neo窄體客機。

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長榮航空說，本次招募歡迎各界人士報考，薪資議定部份，大學畢業起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

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