台股衝4萬點史上新高 投顧喊話「拉回佈局、勿追高」

台股盤中最高衝上4萬194點，投顧表示，宜拉回佈局，避免追高。（記者林正堃）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股衝衝衝，多頭氣勢如虹。加權指數今日早盤突破4萬點整數關卡，盤中最高衝上4萬194點、再創歷史新高，漲幅一度達3%；投顧機構表示，投資人逐漸對美伊戰爭利空鈍化，不過，台股短期漲多，高檔獲利了結賣壓，因此，建議此時，宜拉回佈局，避免追高。

台股今天終場大漲684.23點，以3萬9616.63點作收，漲幅1.76％。

請繼續往下閱讀...

今年以來，南韓與台灣被市場稱為「亞股雙雄」，今日依舊是亞股漲幅最高，漲幅都在2.5%以上，至於日本漲幅也緊追在後，排名亞洲第三；投顧表示，在資金行情挹注下，看好本周台股最高可攻上4萬1000點。

對此，永豐投顧表示，4 月 29 日 Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon 公布財報、以及4 月 30 日 Apple 財報登場，揭曉Apple是否會調高對AI投資以及四大CSP的資本支出是否持續上修，而這將會為已經強勢的台股繼續添加柴火，AI 供應鏈將繼續獲得動能；不過，仍須小心美股資本支出利多下，市場高檔獲利了結賣壓，而有高檔壓力震盪，因此，宜拉回佈局，避免追高。

其次，從總經面來看，目前預期美國GDP成長趨緩，以及核心PCE仍將升至3.2%，因此，還須長遠來看油價是否長期居高，同時推升通膨壓抑景氣，並且進一步降低降息空間，通膨些微爬升與本次FOMC會議維持利率，應該不會有太多變數，可以更多關注Q1 GDP部分，觀察是否有經濟放緩甚至惡化成為成本推升的停滯性通膨，進一步影響股市。

此外，永豐投顧表示，主動式ETF規模持續擴大增加台股資金集中：市值前10大主動式ETF合併持股前50檔市值3142億元，且持股集中，將使台股更顯強者恆強，弱者續弱格局，因此，可優先佈局AI與台積電相關供應鏈汰弱留強。

再者，法人認為，族群選擇短線看好先進封裝族群與測試、半導體設備，以及伺服器產業，並迴避塑化以及建材營造類；建議投資人，遇到較大的回檔像是4月23日的情況，可以伺機佈局，但大漲時，不宜追高，以防市場修正。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法