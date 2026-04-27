伊朗也TACO！黃金低點大翻身

伊朗也TACO！週一黃金低點大翻身。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不僅川普TACO，伊朗也TACO，傳伊朗向美國提出1項重啟荷姆茲海峽並結束戰爭的新提案，受此激勵，黃金現貨週一亞洲盤交易，每盎司從日內低點4672美元，強彈58美元，至4730美元。

據Axios週日報導，引述1名美國官員及兩名知情人士消息，伊朗向美國提出1項重啟荷姆茲海峽並結束戰爭的新提案。

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報導指出，伊朗通過巴基斯坦調解人傳達的計劃，建議延長停火，以便各方為戰爭的永久結束努力。核子談判要等到美國解除對荷姆茲海峽的封鎖之後才會進行。

據Axios報道，巴基斯坦調解人已向白宮提交了該提議，但目前尚不清楚美國是否願意考慮該提議。白宮尚未對此置評。

JB Drax Honore亞太區首席策略師Sean Keane表示：「每次有達成協議的跡象市場都會因消息而受到鼓舞」。

受此激勵，週一亞股紛紛再創新高，南韓綜合指數漲逾2%，來到6657.22點新高，日股也漲1187點，來到60903點新猷，而台股亦在台積電領軍下，收39616點新紀錄。

不過，股市狂歡，金價也跟著走揚，從一度跌破4700美元，觸及4672美元，一路反彈，來到4730美元，日內漲58美元。

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