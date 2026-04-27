台積電在內！AI火力全開 外媒點名「3大巨頭」主宰下一波漲勢

外媒點名下一輪上漲行情中，最值得關注的AI成長股。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，人工智慧（AI）股票已重回其應有的領導地位，以科技股為主的那斯達克指數近期強勢反彈，但市場上仍有值得關注的AI投資標的，以下這3檔股票被認為有望領軍下一波AI股漲勢。

輝達（NVIDIA）：持續進化的AI巨頭

隨著那斯達克創下新高，投資人其實不必刻意尋找冷門標的來參與這波漲勢，選擇市場領導者往往更簡單。而這個領導者，正是輝達。過去5年來，輝達經歷爆發式成長，其圖形處理器（GPU）需求至今仍持續強勁。

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更重要的是，輝達並未停滯不前，而是持續轉型。公司正從單一產品供應商，進化為完整的AI基礎設施提供者，布局推論與代理型AI領域。優秀的科技公司必須不斷進化，而輝達正展現其不只是單一產品公司的實力，因此具備長期投資價值。

亞馬遜（Amazon）：重拾成長動能

亞馬遜近期股價表現轉強。在經歷數年表現落後後，該公司股價開始反彈，且仍有上行空間。作為全球最大的雲端服務供應商，亞馬遜最具獲利能力的業務正加速成長。此外，公司與AI公司Anthropic的合作，也有助於持續推動業績成長。

同時，亞馬遜自研晶片業務不容小覷。該業務目前年營收規模約達200億美元，若加上內部使用則約500億美元。亞馬遜早已布局用於訓練與推論的專用晶片，這一策略如今也被其他公司採納。此外，亞馬遜在電商領域導入AI與機器人技術，提高營運效率並擴大獲利能力，同時也布局衛星網路等新成長動能。整體而言，亞馬遜正重新進入成長軌道，是值得關注的標的。

台積電（TSMC）：AI浪潮下的關鍵受益者

雖然不屬於那斯達克指數成分股，但台積電同樣是AI時代的重要投資標的。台積電在先進邏輯晶片製造領域幾乎具有壟斷地位，隨著GPU、CPU及各類AI晶片需求暴增，公司將直接受益。此外，隨著大型雲端業者增加晶片供應來源，台積電不僅服務輝達，也從博通（Broadcom）與Marvell等客製化晶片設計商獲得更多訂單。

多方需求湧入，使台積電具備強大的定價能力，有助於推升營收並維持高毛利率。因此，該公司被視為長期穩健的AI投資標的。

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