戰爭經濟學正轉變 分析師示警：美軍武供應鏈依賴中國釀威脅

分析師警告，美國彈藥的關鍵零組件依賴中國供應鏈將構成嚴重的威脅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份最新報告，伊朗衝突顯示出戰爭經濟模式的轉變，愈來愈傾向使用低成本、大量生產的武器，迫使人們不得不重新思考軍購的方式，分析師也點出，美國各種彈藥的許多關鍵零組件都依賴中國供應鏈，構成了嚴重的威脅。

《財星》報導，投資研究機構Alpine Macro首席創新策略師拉莫斯（Noah Ramos）在報告中指出，雖然美國和以色列重創伊朗的軍事力量，但伊朗仍擁有足夠的戰鬥力，足以造成重大的經濟和物理破壞。

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報告中指出，伊朗動用了價值僅2萬至5萬美元（約新台幣62.9萬元至157.2萬元）的「見證者」（Shahed）無人機，迫使美國及盟友不得不動用價值400萬美元（約新台幣1.25億元）「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，或是價值1200萬美元至1500萬美元（約新台幣3.77億至4.71億元）的薩德系統（THAAD）將其擊落。

拉莫斯表示，即使攔截率超過9成，但由於及其不合理的經濟成本，資產保護的價值仍大打折扣。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，這種失衡狀況一直困擾著西方軍事策劃者。拉莫斯解釋道，這種不平衡的消耗方式與西方精準殺傷的模式正好相反，也是伊朗有意為之的戰略，只要攻擊的規模夠大，即使是最先進的防禦系統也會被擊潰。

美國在伊朗戰爭期間迅速消耗了最昂貴彈藥的庫存，戰略暨國際研究中心（CSIS）統計顯示，精準打擊飛彈的庫存減少了45％、薩德飛彈減少了50％、愛國者三型飛彈則減少近一半。CSIS預估，要將7種主要飛彈的庫存恢復到戰前水位，將需要1到4年的時間。

報告表示，軍火庫存減少已構成短期風險，若是與中國這樣的強大對手開戰，軍火的消耗速度將遠高於這次戰爭。戰前庫存本來就不足，目前的水準將會限制美國在未來發生衝突時的行動能力。

拉莫斯則指出，美國各種彈藥的許多關鍵零組件都深度依賴中國的供應鏈。包括聯合空對地距外飛彈（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，JASSM）、戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）、長程反艦飛彈（Long Range Anti-Ship Missile，LRASM）以及聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition）等。

拉莫斯警告，由於地緣政治的分裂化以及潛在的台海危機，美軍對中國供應商的依賴構成了嚴重威脅。

拉莫斯表示，價格低廉的武器能夠利用特定的弱點，避免昂貴的資產被耗盡，並且能夠執行那些傳統平台無法承擔、風險較高的任務。拉莫斯補充，未來，誰能以正確的成本、使用正確的工具來完成正確的任務，誰就能獲得主導權，而不是那些在每次作戰時都依賴價值數十億美元平台的勢力，伊朗衝突正在證明這一點。

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