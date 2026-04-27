只剩4天！普發1萬還有25萬人未領 3萬人入帳失敗快補救

財政部表示，普發1萬元領取期限將於4月30日截止，領取期限僅剩4天，預估尚有25萬人未領取。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，普發1萬元領取期限將於4月30日截止，領取期限僅剩4天，預估尚有25萬人未領取，其中近3萬人採登記入帳失敗後未再循其他管道領取，尚未領取的民眾請於4月底前儘速領取，逾期無法領取。另，今年4月在國內出生並領有出生證明的新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，領取期限至5月22日止，目前新生兒還有4千多人未領取。

國庫署表示，截至今年4月26日止，已超過2331萬名民眾透過多元管道完成領取普發現金，領取率達預估人數98.92%，預估尚有25萬人未領取，其中有近3萬人採登記入帳失敗後未再循其他管道領取。民眾若採登記入帳或屬直接入帳者，請務必補摺或透過網路銀行、行動銀行確認款項是否已入帳，若發現未入帳，請把握於4月30日前重新登記入帳，且確認是否入帳成功，或改採ATM領現或郵局領現；若採郵局領現者，請注意郵局臨櫃領取普發現金服務原則僅至4月30日下午5時止，各郵局實際服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢。

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國庫署提醒，民眾若於4月29日及4月30日才符合領取資格，且循登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取失敗，請務必於4月30日23時59分59秒前，撥打1988免付費客服專線（含語音留言）申請，或透過普發現金官網（https://10000.gov.tw）線上文字客服申請，逾期不予受理。若民眾有透過1988客服專線協助領取情形（包含為符合領取資格的亡歿家屬申請），請於接獲1988客服專線通知領取後，儘速於4月30日前完成領取，以免影響自身權益。根據1988客服團隊統計，截至4月26日止，已通知民眾領取，但尚未完成領取者計104件。

國庫署表示，今年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明的新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定領取期限至5月22日，不是5月31。根據統計，今年4月1日至4月26日在國內出生且符合資格的新生兒約6千人，僅有1700多人領取，還有4千多人未領取，領取比率僅28.98%。國庫署呼籲，家中有符合領取資格的新生兒，請父母注意領取時間，務必在今年5月22日前至郵局臨櫃領取，逾期無法領取；領取期間內，如遇無法領取，請立即撥打1988客服專線協助處理。

國庫署補充，自5月1日起官網及ATM均無法登記或領取，官網僅保留普發現金相關宣導資訊供外界查詢，並自5月4日起郵局僅開放領取4月份新生兒普發現金。國庫署重申，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。普發現金相關資訊，請以官網公布為準，如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988免付費客服專線查證，以確保自身權益。

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