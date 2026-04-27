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存780萬養老喊「把錢花光不留遺產」 81歲阿公晚年崩盤悲劇了

2026/04/27 17:58

隨著高齡化社會來臨，退休財務規劃需建立可持續的資產管理策略。（示意圖，彭博）隨著高齡化社會來臨，退休財務規劃需建立可持續的資產管理策略。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在高齡化社會持續加劇的背景下，「老後資金應在有生之年用盡」的觀念漸漸出現。然而，日本一名81歲老翁手握4000萬日圓（約新台幣781萬元）安享退休生活，原以為能「瀟灑用盡人生最後一分錢」，如今卻陷入存款僅剩數十萬、未來充滿不安的窘境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾任職於中型貿易公司的佐藤昭（化名）於退休時，擁有約4000萬日圓（約新台幣781萬元）的資產，包含退休金與長年積蓄。此外，其每月年金收入約19.5萬日圓（約新台幣3.8萬元），高於一般平均水準。

佐藤長年抱持「將資產用盡後離世」的理念。他表示，此觀念源自早年時，家族因遺產分配產生糾紛的經驗，認為不應留下資產引發爭議。因此，他與妻子在退休後積極消費。

他們每2年出國旅行一次，用奢侈品替換了家裡的家具，並在孫子們每次來訪時，都給予豐厚的零用錢。他說，花錢讓他感到滿足，因為花錢豐富了他的生活，並讓他的人生圓滿落幕。

佐藤回憶，當時預估自己壽命約至80歲，並認為屆時體力將明顯衰退，生活開銷亦會降低，佐藤回憶說「我當時認為自己的決定是一個完美的計畫」。三年前，他的妻子在與疾病抗爭一年後去世。他說，即使在那時，他也從未擔心過妻子治療或護理的費用。

然而，現年81歲的他身體狀況仍然良好，生活自理無虞，但原先規劃的資產已接近耗盡，目前存款僅剩數十萬日圓。佐藤坦言「健康本是好事，但若缺乏資金支撐，反而增加不安感。」他現階段最擔憂的是突發醫療或照護費用，亦憂心未來需依賴子女協助，對過去「用盡資產」的想法產生後悔並反思。

專家指出，此案例凸顯「長壽風險」對退休規劃的影響。隨著人口老化與壽命延長，專家建議，退休財務規劃應以更長期的生存可能性為前提，並建立可持續的資產管理策略，以降低晚年資金枯竭的風險。

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