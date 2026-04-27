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南韓3大股票指數總市值首次突破6000兆韓圜

2026/04/27 12:06

南韓3大股票指數總市值首度突破6000兆韓圜（約新台幣128.23兆元）。（示意圖，美聯社）南韓3大股票指數總市值首度突破6000兆韓圜（約新台幣128.23兆元）。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《韓聯社》報導，南韓3大股票指數總市值首度突破6000兆韓圜（約新台幣128.23兆元）。

根據南韓交易所數據，南韓綜合股價指數（KOSPI）、創業板指數（KOSDAQ）、中小企業股價指數（KONEX）27日總市值達6047.917兆韓圜（約新台幣129.3兆元）。

報導指出，去年底3大股指總市值為3986兆韓圜（約新台幣85.19兆元），其後持續攀升，今年首個交易日即突破4000兆韓圜（約新台幣85.49兆元），並於2月3日跨越5000兆韓圜（約新台幣106.86兆元）關卡。近期KOSPI指數與KOSDAQ指數表現強勁，本月漲幅分別超過30%與16%，成為推動總市值上升的主要動力。

KOSPI指數今（27日）高開高走，盤中超過6600點，再刷新歷史紀錄;KODAQ指數也延續升勢，一度飆升至1227.42點，刷新紀錄。

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