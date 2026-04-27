Q1全台買賣移轉棟數6.04萬棟 創史上第三低

第一季全台買賣移轉棟數約6.04萬棟、為有統計以來第三低。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季全台買賣移轉棟數約6.04萬棟、為有統計以來第三低，對比去年同期則年減約4.3%，整體買氣仍呈現量微縮情形。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年3月在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，年後遞延買盤房市交易雖回溫，但市場買氣還不到熱絡程度，而今年房市持續調控，整體市場交易狀況較去年同期差距不大。

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而觀察歷年第一季買賣移轉棟數統計，2016年第一季近4.32萬棟、2017年第一季約5.97萬棟，分別為有統計以來移轉量前兩低紀錄，而今年第二季約6.04萬棟則寫下同期第三低紀錄。

至於，近期房市走向，其中房價已連續數季進入修正階段，但在中東戰火可能推升通膨壓力的背景下，房價出現大幅下跌的機率相對有限。

展望第二季，陳金萍表示，第一季小幅量縮格局確立，而中東戰火延續時間的不確定性，將對全球經濟帶來不同層面的影響。在國際政經局勢仍未明朗之際，台股近期亦出現明顯波動，這些因素皆可能透過資金與信心面，間接牽動國內房市後續表現，仍需持續關注。

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