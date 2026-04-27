花60萬改裝露營車圓夢！才1週就夢碎，阿伯親揭殘酷現實。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕1位60歲的男子弘幸（化名）夢想著退休後開車環遊日本，為犒賞自己於是花300萬日圓（約新台幣60萬）改裝露營車，開啟圓夢之旅，沒想到卻因日漸衰弱的身體不斷發出疼痛症狀，才環遊1週、3個縣後，就提前結束旅程。

日媒報導，弘幸表示，“退休後，我要開著這輛車自由自在地遊遍日本。”對於開車環遊日本之旅，妻子玲子（化名）則冷淡回應，“我討厭睡在車裡。你1個人去吧。”

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由於兩人曾是同事，也都互相尊重，弘幸欣然接受了這種說法，認為這是“享受獨處自由的機會”，於是興高采烈地開著他心愛的車離開了家。

弘幸的旅程伊始，就像在YouTube上看到的「房車生活」一樣，在靜岡縣的1個路邊車站，一邊煮咖啡，一邊眺望富士山，空氣中瀰漫著房車裡精心挑選的實木散發出的清香。弘幸給妻子發了1張風景美照，並配文說：“這才是真正的自由！我不想回家。”

雖然我一開始很興奮，但卻未注意到，我60歲的身體已經開始悄悄地發出疼痛的呻吟。

第1件不尋常的事情發生在進入愛知縣（第2個縣）的那一晚。

“……我睡不著。”儘管車內裝潢豪華，但半夜車廂裡卻很冷，而且不知從哪裡滲進來的外界空氣和噪音也讓人耳朵不舒服。無論我把床鋪得多麼平整，與家裡的日式床墊不同的「硬度」還是會逐漸讓我的腰背感到酸痛。

當他抵達三重縣時，弘幸的背痛已經非常嚴重。每天早上，他下車時都會呻吟不止，甚至連穿襪子都很費勁。夜裡他醒了很多次，早晨只能勉強入睡。鏡子裡映出的不再是享受自由的年輕人的模樣，而是一個疲憊不堪的老人的模樣。

即便如此，我也不能告訴妻子真相。“今天我在伊勢志摩看海。真是太愜意了。真希望玲子也能一起來（笑）。”在發送這些LINE訊息時，他並沒有在智慧型手機上搜尋與伊勢神宮相關的旅遊景點，而是在搜尋「快速治療背痛的方法」和「附近的商務飯店」。

他想要的不是豪華的木質內飾，而1張簡單的平床；他想要的不是時尚的LED燈光，而是沒有救護車警笛聲的靜謐夜晚。經過3個縣之後，弘幸終於到了極限。他理想的旅行計劃，被日漸衰弱的身體狀況輕易打破，因此，出發僅１週後，就提前結束。

當妻子見到弘幸提前回家時一臉驚訝，“哦，發生什麼事了？你的日本之旅怎麼樣了？”弘幸則苦笑著回應。「不……我已經受夠了靜岡、愛知和三重。我終於明白，家才是最好的地方。」

那天晚上，弘幸喝了玲子為他泡的熱茶，然後躺進了熟悉的棉被裡。被子的柔軟輕輕地包裹著他的腰部，臥室裡一片靜謐。

他終於意識到，這間鋪著四張半榻榻米、用了幾十年的臥室，才是他的“天堂”，遠勝過他花了300萬日圓改裝的豪華露營車。自由並非遠走他鄉，而是永遠擁有一個可以自在做自己的地方。第二天早上，經過一夜酣眠，弘幸的背痛也消退了。

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