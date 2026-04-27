「積權」升天台股High！含「積」量高的主動式台股ETF是這些

：主動式台股ETF績效及台積電持股比重。（資料來源：CMoney）

〔記者卓怡君／台北報導〕上週金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%，助攻「護國神山」台積電（2330）股價再度噴發，並成為大盤近日屢創歷史新高的主力功臣，也吸引市場資金轉進中大型電子權值股，推升相關主動式台股ETF漲勢。「台積電條款」效應發酵，資金持續錢進台股，帶動加權指數今日早盤首度站上4萬點大關，近期交投火熱的台股主動ETF也雨露均霑價量齊揚，引領多頭行情走勢。

據統計（截至4月24日），上週主動式台股ETF漲幅冠軍是主動復華未來50（00991A）因持有台積電比重近15%，加上前十大成分股如台達電（2308）、台光電（2383）、信驊（5274）、欣興（3037）等中大型電子權值近期股價亦有多表現，單週上漲近11%，今日開盤持續吸引資金湧入，漲幅超過4%，成交量擠進台股前十大。

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目前規模居主動式ETF之首的主動統一台股增長（00981A）上週漲幅也逾1成，持續成為台股投資人交投熱點；持有台積電比重近3成的主動野村台灣50（00985A）漲幅8.5%，也優於加權報酬指數的5.8%。

展望後市，主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，由於美股那斯達克、費城半導體等與台股連動性高的指數同步創新高，加上金管會政策鬆綁利多，有利維繫台股多頭資金動能，持續看好AI基建規格提升帶動的供應鏈商機，由於短線大盤累積不小漲幅，建議投資人可採逢低分批布局或定期定額方式，掌握後市AI供應鏈成長契機。

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