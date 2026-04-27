北市產發局推「中小企業數位轉型導入計畫」 最高提供20萬元輔導經費

台北市產發局推動「台北市中小企業數位轉型導入計畫」，提供最高新台幣20萬元輔導經費。（台北市產發局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市產業發展局推動「台北市中小企業數位轉型導入計畫」，提供最高新台幣20萬元輔導經費，結合顧問陪跑機制，協助企業加速數位應用落地。今年也因應美國關稅政策受影響企業，提供10家保障名額，強化企業營運調整能力。計畫申請受理至5月22日中午12時止。

產業局表示，計畫以協助企業「實際導入、有效應用」為核心，針對多數中小企業在數位轉型過程中常見的導入方向不明、系統整合困難及數據應用不足等問題，透過輔導經費與顧問陪跑模式，搭配企業自籌款共同投入，協助企業進行導入規劃與落地應用，強化整體導入成效。

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今年進一步將導入需求聚焦為「流程數位化、作業整合化、行銷高效化、數據決策化及智慧應用化」五大面向，協助企業依自身發展階段選擇合適導入主題。此外，針對受美國關稅政策影響的企業，將提供10家輔導保障名額，企業須於申請時檢附相關影響佐證文件，作為審查參考。

同時，今年導入線上申請系統，企業於台北數位企業發展中心官網完成註冊，即可辦理申請並掌握審查進度。

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