傳統DRAM賺翻！記憶體廠不簽長約了 竟是「這原因」

傳統DRAM賺翻，記憶體大廠轉頭不追HBM。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著傳統DRAM的獲利能力反超HBM（高頻寬記憶體），原本被視為AI核心的HBM不再是市場的唯一焦點，傳出擴產策略與長期合約態度都同步轉向，值得注意的是，關鍵變化是簽署長期合約（LTA）的意願也明顯下降，整個產業的遊戲規則開始出現變化。

根據美銀最新報告，在第一季財報揭露後，主要記憶體大廠對HBM擴產的態度明顯轉趨保守，甚至開始把原本規劃給HBM的資本支出，重新分配回傳統DRAM，甚至部分流向NAND。這意味著，下半年產業成長動能，很可能不再由HBM主導，而是回到傳統儲存產品。

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另一個關鍵變化是長期合約（LTA）的意願明顯下降。在價格每季都在往上走的環境下，對廠商來說，現在鎖長約等於把未來漲價空間提前放掉。與其綁死價格，不如每季重談，直接吃到價格上漲的紅利。這讓整個市場的交易模式，重新回到「短約加上議價」的節奏。

整體來看，記憶體產業的核心敘事正在改變，從過去的「AI溢價」，轉向「傳統供給吃緊」。目前DRAM合約價已經創下新高，16Gb DDR5價格持續走強，甚至單季還有超過20%的漲幅；NAND價格同樣維持高檔，顯示傳統產品的獲利能力正快速回升，甚至超越AI相關產品。

分析師指出，HBM開始降溫主要有3個原因；第一，傳統DRAM（特別是LPDDR5）在目前價格結構下，毛利率反而比HBM更高，資本效率更好。其次，HBM4的需求成長動能略為放緩，訂單不再像先前那樣爆發。此外，在AI推論場景中，部分功能開始用NAND SSD來存放AI模型的Key-Value Cache（KV Cache）取代，對HBM的依賴出現邊際下降。

上述因素疊加，導致部分原本用於HBM擴產的資本開支預算，重新分配至傳統DRAM和NAND產能。這一趨勢將使下半年業績成長的驅動力，從HBM4轉向傳統儲存產品。

價格面也出現有趣的分化。根據市場數據，DDR4與DDR5都處於過去數十年高檔水準，但不同世代之間開始出現結構差異，顯示需求與供給的再平衡正在發生。同時，合約價持續上漲，強化廠商不願簽長約的動機。

至於市場原本擔心2028年新產能大舉開出、導致供過於求，目前看來也可能過度悲觀。多數廠商對新廠投資轉趨保守，即使有新產能，實際開出速度也會受到製程難度與設備導入節奏限制，整體供給成長仍可能維持在低個位數。這也支撐了市場對中長期供給偏緊的預期。

另外一個值得注意的變化是，隨著AI伺服器需求持續增加，相關的基板與被動元件（如MLCC）產能若被轉往高階應用，由於產品尺寸更大、製程更複雜，反而會壓縮整體供給，進一步強化供需緊張。

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