焦點股》記憶體族群復活 南亞科、旺宏股價漲停

記憶體族群復活，南亞科、旺宏股價漲停。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）傳出利多消息，帶動今股價開高走高，盤中亮燈漲停，衝達226.5元，大漲20.5元，截至10點35分，成交量12.37萬張，漲停委買量1.11萬張；今將召開法說會的旺宏（2337）股價也漲停達145元，上漲13元，成交量逾14.7萬張，漲停後委買量超過3.3萬張。記憶體模組廠宜鼎（5289）、威剛（3260）、十銓（4967）盤中也奔漲停，記憶體族群股價再度復活。

南亞科受惠記憶體價格大漲，第一季獲利三率皆創新高，其中，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元，季增134.9%、年增1442.8％，單季每股盈餘8.41元，創有史以來單季獲利新高；南亞科預期DRAM市況仍供不應求持續到明年，第二季合約銷售價格（ ASP）預估將達雙位數漲幅，到今年第四季都將維持高毛利率。

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南亞科日前因擴產需求辦理私募增資，破天荒吸引晟碟（Sandisk）、鎧俠（Kioxia）、SK海力士旗下Solidigm、思科（Cisco）等四家國際大廠參與應募，每股私募價格為新台幣223.9元，總股數為3.51578億股，約募得787億元。市場看好，南亞科將可因結盟夥伴打進AI供應鏈。

旺宏受惠市場對記憶體需求轉強，帶動出貨量與價格上漲，累計第一季營收為新台幣104.69億元，年增70.6%，創14季以來新高。旺宏預計今（27）日召開法說會，公布第一季財報與展望營運後市，市場預估第一季可望轉虧為盈。

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