油價上漲壓力大 WSJ：美廉航向川普政府尋求25億美元救助

知情人士透露，美國多家廉航正尋求25億美元的政府援助。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，包括邊疆航空（Frontier Airlines）、阿維洛航空（Avelo）在內的一些低成本航空公司，正尋求25億美元（約新台幣786.37億元）的政府援助，作為交換，這些公司需提供可轉換為為股權的認購權證。

《華爾街日報》報導，知情人士表示，廉航集團透過計算今年飛機燃油的實際消耗量與先前預測值的差距，得出了25億美元（約新台幣786.37億元）的數字。據稱，這一預測假設在今年剩餘的時間裡，飛機燃料價格的平均水準將維持在每加侖4美元以上。

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知情人士提到，有關可能提供的經濟援助方案談判預計將在未來幾天繼續進行。美國總統川普日前在橢圓形辦公室也曾表示，他希望有許多航空公司存活，這樣才能形成競爭局面，這一說法讓廉航公司受到鼓舞。

針對報導，白宮發言人未對此做出回應。

這項計劃提出之際，美國政府正在考慮是否延長對精神航空（Spirit Airlines）的救助措施，以避免這家廉航破產。據報，精神航空目前正在就一筆最高5億美元（約新台幣157.27億元）的貸款進行談判，作為交換，美政府將獲得這家公司的部份股權。

這些廉航公司的最新要求，是本月初提出要求的進一步升級，他們此前請求立法者批准暫免對機票徵收某些稅款。

上週，幾家廉航的執行長在華府會見了運輸部長達菲（Sean Duffy）和美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford）。知情人士透露，運輸部官員已將航空公司的請求上報給白宮。

一些低成本航空公司很快將向投資人通報，飛機燃油價格上漲對業務造成的影響。包括聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）在內的大型航空公司，都因美伊戰爭後燃油成本激增，而調低了全年業績預期。不過這些航空公司表示，已透過調漲票價將大部份成本上升轉嫁給乘客，而且旅遊需求至今仍未減弱。

2020年和2021年美國航空公司從政府獲得了540億美元（約新台幣1.69兆元）的補助金和貸款，幫助其在疫情期間避免大規模裁員。美國政府並未使用在疫情期間獲得的認購權，而是透過一系列公開拍賣將其拍賣出，獲得超過5.5億美元（約新台幣173億元）的收益。

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