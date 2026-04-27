「台積電25%條款」造成恐慌性換股！市場狂買台積電殺中小型股。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕金管會上週宣布放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF，投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%，被外界視為「台積電條款」，受惠金管會政策鬆綁，法人推估來自投信的增持台積電潛在資金空間高達2000億元，上週五市場開始瘋狂殺出漲多的中小型股，搶買台積電（2330），等著投信來抬轎，台積電股價連兩日暴衝，今日盤中大漲逾6%，一度來到2330元，再創天價，反觀中小型股血流成河，賣壓沉重。

今日加權指數與櫃買指數呈現兩樣情，加權指數衝上40000點大關，櫃買指數卻開高後快速急殺跳水，波若威（3163）、均華（6640）、汎銓（6830）辛耘（3583）等矽光子、設備股盤中被摜至跌停。

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市場推測投信為了回補台積電，將賣掉手中其他持股，因此，上週五不少大戶開始倒貨中小型股，卡位台積電，資金從中小型股撤離，轉向台積電等大型股，盤面陷入殘酷的資金排擠戰，個股表現高度分化，據了解，金管會上週的鬆綁實施仍需要投信修改既有基金契約，既有共同基金若要加碼台積電仍需等待修約，目前仍無法進場買滿台積電。

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