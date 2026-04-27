先卡位！揚智、大聯大等6檔發放股東紀念品機率高 4/28為最後上車日

股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季來臨，紀念品話題再度升溫，不少尚未公布內容的公司，也吸引投資人提前卡位布局。

明（4月28日）為6檔近3年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括揚智（3041）、大聯大（3702）、高端疫苗（6547）等。雖然上述公司目前尚未公告今年的紀念品內容，但從過往經驗來看，發放機率仍具一定水準。對有意領取的投資人而言，可把握最後進場時機提前布局，搶先取得領取資格。

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以下為上述6檔個股近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品 1 2929 淘帝-KY 4月28日 7-11中杯美式提貨卡、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡50元 2 3011 今皓 4月28日 全家禮物卡35元、全家禮物卡50元 3 1786 科妍 4月28日 7-11商品卡35元、玻尿酸面膜1盒（2片裝） 4 3041 揚智 4月28日 Luminarc繁花強化餐盤、旅行分裝瓶4件組、環保購物袋（世紀鋼光菱） 5 3702 大聯大 4月28日 連續3年皆發放全家禮物卡50元 6 6547 高端疫苗 4月28日 潔手用品、環保杯袋、精美瓷碗二入

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