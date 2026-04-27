先卡位！揚智、大聯大等6檔發放股東紀念品機率高 4/28為最後上車日

股東會旺季到，不少投資人鎖定尚未公布紀念品的標的提前布局。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季來臨，紀念品話題再度升溫，不少尚未公布內容的公司，也吸引投資人提前卡位布局。
明（4月28日）為6檔近3年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括揚智（3041）、大聯大（3702）、高端疫苗（6547）等。雖然上述公司目前尚未公告今年的紀念品內容，但從過往經驗來看，發放機率仍具一定水準。對有意領取的投資人而言，可把握最後進場時機提前布局，搶先取得領取資格。
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以下為上述6檔個股近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近3年曾發放的股東會紀念品
|1
|2929
|淘帝-KY
|4月28日
|7-11中杯美式提貨卡、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡50元
|2
|3011
|今皓
|4月28日
|全家禮物卡35元、全家禮物卡50元
|3
|1786
|科妍
|4月28日
|7-11商品卡35元、玻尿酸面膜1盒（2片裝）
|4
|3041
|揚智
|4月28日
|Luminarc繁花強化餐盤、旅行分裝瓶4件組、環保購物袋（世紀鋼光菱）
|5
|3702
|大聯大
|4月28日
|連續3年皆發放全家禮物卡50元
|6
|6547
|高端疫苗
|4月28日
|潔手用品、環保杯袋、精美瓷碗二入
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