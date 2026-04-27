焦點股》緯穎：強化北美佈局 衝破5000元大關

緯創集團持續擴大北美製造布局，旗下伺服器大廠緯穎因應AI伺服器需求續強，強化美國在地製造能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）集團持續擴大北美製造布局，旗下伺服器大廠緯穎（6669）因應AI伺服器需求續強，強化美國在地製造能力，今日在市場資金青睞之下，緯穎盤中漲破5000元大關，一度觸及5045元新天價，截至上午9時21分暫報4955元，漲幅6.9%，成交量1643張。

緯穎上週五宣布取得美國德州兩筆建物使用權資產，其中第一筆面積43萬9796平方英尺，每月租金45萬8120.83美元，依租期自2027年7月1日至2039年12月31日計算，使用權資產金額約5962萬8235.6美元；第二筆面積44萬1266平方英尺，每月租金48萬7231.21美元，租期自2027年6月1日至2039年11月30日止，使用權資產金額約6335萬2794.23美元。

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兩筆合計月租約94萬5352.04美元，使用權資產總額約1.23億美元（約新台幣38.7億元），本次取得資產用途為「因應營運所需」。法人分析，隨著北美大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資料中心建置，帶動AI伺服器、高速運算（HPC）及網通設備需求同步升溫，供應鏈也加快在地製造腳步，以因應客戶需求與地緣政治變化。

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