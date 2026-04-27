保握4/28最後上車日！誠美材等11檔股東紀念品等你拿

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，內容從日常實用小物到超商商品卡相當多元，也讓市場討論熱度持續升高。根據最新整理，明（4月28日）是搶進11檔股東會紀念品資格的最後買進日，其中包括喬福（1540）的伊莎貝爾櫻花抗菌皂、易飛網（2734）的ESG永續公益刨刀 、元翎（4564）的洗碗精，以及誠美材（4960）的7-11 100元商品卡等實用好禮，有意領取的投資人務必把握4月28日這個最後進場時點完成持股卡位。
以下為11檔個股及其股東紀念品：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1540
|喬福
|4月28日
|伊莎貝爾櫻花抗菌皂
|2
|2734
|易飛網
|4月28日
|3
|3057
|喬鼎
|4月28日
|摺疊餐具組
|4
|3325
|旭品
|4月28日
|7-11 50元商品卡
|5
|4564
|元翎
|4月28日
|洗碗精
|6
|4960
|誠美材
|4月28日
|7-11 100元商品卡
|7
|5905
|南仁湖
|4月28日
|小墾丁渡假村300元住宿抵用券
|8
|6169
|昱泉
|4月28日
|清新植感草本皂
|9
|6229
|研通
|4月28日
|捲尺
|10
|6618
|永虹先進
|4月28日
|超商 50元商品卡
|11
|7729
|仲恩生醫
|4月28日
|7-11 50元商品卡
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法