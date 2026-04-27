保握4/28最後上車日！誠美材等11檔股東紀念品等你拿

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，內容從日常實用小物到超商商品卡相當多元，也讓市場討論熱度持續升高。根據最新整理，明（4月28日）是搶進11檔股東會紀念品資格的最後買進日，其中包括喬福（1540）的伊莎貝爾櫻花抗菌皂、易飛網（2734）的ESG永續公益刨刀 、元翎（4564）的洗碗精，以及誠美材（4960）的7-11 100元商品卡等實用好禮，有意領取的投資人務必把握4月28日這個最後進場時點完成持股卡位。

以下為11檔個股及其股東紀念品：

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1 1540 喬福 4月28日 伊莎貝爾櫻花抗菌皂 2 2734 易飛網 4月28日 3 3057 喬鼎 4月28日 摺疊餐具組 4 3325 旭品 4月28日 7-11 50元商品卡 5 4564 元翎 4月28日 洗碗精 6 4960 誠美材 4月28日 7-11 100元商品卡 7 5905 南仁湖 4月28日 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 8 6169 昱泉 4月28日 清新植感草本皂 9 6229 研通 4月28日 捲尺 10 6618 永虹先進 4月28日 超商 50元商品卡 11 7729 仲恩生醫 4月28日 7-11 50元商品卡

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