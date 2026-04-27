擁760萬存款仍當夜班保全賺錢，阿北悲吐不能退休殘酷現實。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有3800萬日圓 （約新台幣760萬）積蓄，每月領17萬日圓（約新台幣3.4萬）退休金的71歲佐藤和夫（化名），目前每週5天在保全公司當夜班合約工，佐藤悲吐，即使工作很累也不能辭職，因為，兒子10幾年來一直隱居在家休養，若他過世了，擔心兒子也會死，因此，希望能將目前的積蓄一直保留到去世。

日媒報導，時間已過晚上11點，佐藤卻身穿反光背心，手裡拿著交通號誌燈，在東京1棟建築工地前不停揮舞著。

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佐藤目前每週5天在保全公司當合約工，他說他會主動找夜班，是因為夜班有額外報酬。

佐藤進一步表示，在60歲退休時，他有大約2000萬日圓（約新台幣400萬）的積蓄和大約1800萬日圓（約新台幣360萬）的退休金，原本過著安逸的晚年生活。

然而，真正改變他人生軌跡的是42歲長子直樹（42歲，化名），曾任職於東京１家IT公司，但因過度勞累導致精神健康問題而辭職。過去十年間，他一直隱居在佐藤家中休養。

佐藤說，「並不是說我兒子完全什麼都沒做。有一段時間，他努力學習，考取資格證書，也嘗試去就業中心找工作。但每次他想出門，就會心悸，然後暈倒在門口。我剛覺得他稍微好轉了一些，他又會把自己關在房間裡好幾個月。這種反反復復持續了十年。」

佐藤先生每月領取約17萬日圓的公共退休金，雖然她已經還清了房貸，但她表示，如果把兩個成年人的生活開支、水電煤氣費、兒子直樹的國民年金保險費、手機話費和醫療費用加起來，單靠養老金根本不夠用。

我每月到手工資大約20萬日圓（約新台幣4萬），我希望目前的積蓄能一直保留到去世，如果可能的話，我還想增加一些。

面對孩子在家休養乙事，佐藤說，熟人有時會勸她「暫時把孩子送走」，然而，她無法接受這種建議，因為有1次，我因為不耐煩，問他：『你還要這樣待多久？』那天晚上，我兒子呼吸急促，之後大約1個月的時間裡，除了吃飯，他都無法離開房間。我知道他正在用自己的方式努力康復，所以作為父母，我能做的只有支持他，如果我拋棄他，我的兒子真的會崩潰。

針對這種情況，厚生勞動省指出，家庭往往傾向於將問題隱藏起來，諸如「這很尷尬」或「應該在家庭內部解決」之類的態度，可能導致他們延遲向援助機構尋求幫助。結果，經濟困難和社會孤立可能會在不為人知的情況下加劇，令人擔憂的是，父母年老或去世後，家庭可能難以維持生計。

為了避免這種情況，儘早做好切實可行的準備至關重要。政府和其他組織建議制定「父母去世後」的收入和支出預測，並將公共支持作為一項切實可行的選擇。

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