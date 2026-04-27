為什麼你都存不到錢？專家1句話點關鍵 得先做「這件事」

日本專家指出，整理房間能幫你省錢，原因曝光。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人存不到錢，總以為是收入不夠或投資不對，但日本專家卻指出，問題關鍵其實在你的家。日媒引述專家西崎彩智指出，一個人怎麼花錢、怎麼管理金錢，其實都會反映在「家」的狀態上，如果家裡越混亂，其財務問題通常也越多。

西崎彩智是一名空間整理顧問。她表示，即使年收入超過800萬日圓（約新台幣157萬元），甚至家庭收入突破2000萬日圓（約新台幣394萬元），如果沒有整理習慣，錢還是可能像流水一樣留不住。

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據報導，很多人對自己的金錢狀況是模糊的，總不知道錢都花去哪裡，每次信用卡帳單來都嚇一跳，甚至用購物來紓壓，久而久之就變成習慣性浪費，而這種「無意識花錢」的模式，往往就和雜亂的生活環境同時存在。

更常見的是，在外工作表現亮眼、生活看似體面，但回到家卻是一片凌亂，同時還要面對金錢焦慮，這種內外落差，讓不少人長期承受壓力。不過，也有許多人在整理之後驚訝發現，不只生活變清爽，存款也開始增加，甚至收入與支出結構都出現明顯改善。

原因其實很簡單。當家裡沒有整理好，很容易出現「找不到東西，那就再買一個」的循環，無形中增加大量不必要支出。

專家指出，家裡空間被雜物佔滿，不只影響生活品質，也降低工作效率，甚至連冰箱塞滿不必要的東西，都會增加電費負擔。從某種角度來看，那些堆著不用的物品，其實也在「佔用房租」。

整理帶來的改變，往往從「看清現況」開始。當你清楚知道自己擁有什麼、缺什麼，就不容易衝動購物，進一步建立「物品有固定位置」的習慣，也能避免重複購買，提升整體管理能力。這種能力不只影響生活，也會反映在工作效率與收入上。

在整理過程中，還會不斷面對「為什麼當初會買這個？」這類問題，讓人更了解自己的消費動機與真正需求。當你開始知道什麼才是自己真正需要的東西，自然就不會再亂花錢。

同時，整潔的環境也能顯著降低壓力。雜亂的空間容易讓人煩躁，找東西花時間、看著混亂也心煩，甚至因為無法整理而產生自責，進一步透過購物紓壓，形成惡性循環。整理其實是在切斷這條循環鏈。

更重要的是，整理會讓人開始用長期視角看待生活。當空間變得有秩序，你會開始思考「我想過什麼樣的生活」，進而在消費時更理性，從短期滿足轉向長期規劃，甚至把錢從「花掉」轉變為「投資」。

想開始改變，其實不用一次做到完美。許多無法整理的人反而是完美主義者，總想一次做到最好，結果反而拖延，關鍵在於設定小目標，例如每天花10分鐘整理一個抽屜，累積「完成感」，比追求完美更重要。

當這些小改變持續累積，不只生活會變得有秩序，自信與掌控感也會同步提升，而原本覺得「做不到」的事情，其實只是沒有開始。日媒認為，整理的本質，就是一種改變自己的訓練，從一個抽屜開始、花10分鐘動手，你會慢慢看到改變，而那些改變最終會反映在你的存款上。

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