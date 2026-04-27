金價將上看6500美元？暴賺的不是黃金 外銀曝 : 賺翻的「在這裡」

加拿大銀行指出，這一輪黃金行情的核心，可能不只是金價上漲，而是金礦行業的「營運槓桿爆發」。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當市場還在爭論金價還能漲多少時，加拿大皇家銀行已把焦點轉向另一個更具爆發力的變數：「金礦公司的現金流」對此，該行在今年3月將2026年黃金價格上調至每盎司5723美元、較先前預期上調21%；2027年上調至每盎司6500美元、較先前預期上調27%。該行也將長期黃金價格預期從每盎司3000美元上調至4000美元，顯示其對黃金結構性行情的重新評價。

該行最新報告指出，隨著金價持續走高、而成本並未同步飆升，使得金價每上漲1美元，幾乎都直接轉化為利潤與現金流，這將讓整個金礦產業正站在一個「賺錢效率被重新定價」的臨界點。分析師表示，這不只是多頭行情，而可能是一場利潤結構的重寫。

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加拿大皇家銀行指出，在央行持續買進、投資人避險需求升溫，以及黃金作為「非主權資產」的角色支撐下，2025年以來金價已上漲60%，而黃金股漲幅更高達139%。

更關鍵的是礦商的賺錢能力正在大幅提升。若把所有成本都算進去（包含開採、設備、營運等），過去兩年每盎司大概只能賺幾百美元，但到了2027年，可能一盎司就能賺超過3000美元、甚至一度逼近3600美元，之後穩定在約3300美元左右。

加拿大皇家銀行直言，利潤率至關重要，因為礦商並不需要產量大幅成長才能實現現金流激增。如果成本保持在相對可控的水平，而實際金價上漲，那麼每增加1美元的黃金價格，就會不成比例地轉化為收益和自由現金流。

該行模型預測，黃金礦業公司可能正進入該行業現代史上現金流最充裕的時期，到2027年，隨著金價接近每盎司6500美元，自由現金流將大幅增長。

從數據來看，2018年至2024年間，金礦產業的自由現金流大多低於50億美元（約新台幣近1570億元），表現起伏不定，甚至一度出現虧損或只勉強打平。但隨著金價上行，情況從2025年開始出現轉折，現金流快速放大。預計到2027年，整體自由現金流將大幅提升至150億至160億美元（約新台幣4710-5024億元），等於進入一個「現金大爆發」的新階段。

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