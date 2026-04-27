日圓跌回56年前！日媒曝 : 不是匯率問題 而是「這一點」崩了

日媒曝，日本的海外商品和服務購買力下降，導致食品、原油等進口商品價格飆升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當市場還在盯著日圓兌美元是否跌破160時，一個更關鍵的訊號早已亮紅燈，顯示日圓的「真實實力」正在持續下滑。日媒報導，日本衡量貨幣真實購買力的「實質有效匯率」已跌破半世紀低點，這不只是匯率波動，而是日圓在全球體系中的整體實力正在下滑。

根據國際結算銀行（Bank for International Settlements）數據顯示，衡量一國貨幣整體競爭力的「實質有效匯率」，截至今年3月，日本僅剩66.33（以2020年為100），不僅持續走低，甚至已跌破56年前統計剛開始時的水準。這代表日本對外購買商品與服務的能力明顯削弱，也直接推升食品、原油等進口價格。

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與一般對美元匯率不同，實質有效匯率是綜合多國貨幣、物價與貿易權重計算出的指標，更能反映一國貨幣的「整體購買力」。該指標在1995年曾創下歷史高點，約為目前的3倍，但此後隨著日本經濟長期低迷、通膨疲弱，以及長期低利率政策導致日圓對美元與歐元持續貶值，整體實力一路下滑。

回顧歷史，1970年統計初期，日圓實質有效匯率約在75附近，當時仍處於1美元兌360日圓的固定匯率時代；如今，卻連這一水準都已跌破。

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities外匯分析師植野大作指出，日圓長期走弱的背後，很可能反映的是少子高齡化下國力逐步下滑的結構性問題。

在外匯市場上，日圓兌美元在3月一度貶至160日圓中段，且對歐元與人民幣等主要貨幣也同步走弱，進一步壓低整體實質有效匯率。數據顯示，高市早苗政府於去年10月上台以來，該指標已從70.81下滑至目前水準，半年內跌幅約6%；市場普遍認為，積極財政政策引發的財政惡化疑慮，也是日圓遭到拋售的重要原因之一。

實質有效匯率由BIS依據約65個國家與地區的匯率、貿易結構與物價變動綜合計算。其下滑意味著日本進口成本上升，對企業與家庭形成壓力；但另一方面，對外國旅客而言，日本商品與服務變得更便宜，有利觀光消費，同時也提升出口企業的價格競爭力。

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