中國青年失業居高不下還有年齡歧視 AI創辦1人公司成新潮流

上海SoloNest創辦人戴雯倩指出，一人公司是AI時代的產物。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國青年失業率居高不下，越來越多人擔心自己跨過35歲之後，會在職場遭遇年齡歧視，轉而創辦「一人公司」（One Person Company），並讓人工智慧（AI）承擔大部分工作。

法新社報導，在矽谷及其他地區，小型新創公司早已流行。隨著AI工具的迅速進步，儘管威脅到現有企業的就業機會，但同時也被視為受歡迎的「隊友」。

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越來越多的中國年輕人認同這一模式。地方政府承諾，為這類創業計畫提供數百萬美元的資金支持和租金補貼，與北京在「十五五規劃」中提出的「科技自主」政治目標一致。

上海SoloNest創辦人戴雯倩（Karen Dai）指出，「一人公司是AI時代的產物」。該機構為獨立創業者舉辦活動。她表示，過去一個人營運企業非常困難，但如今AI可以協助完成的任務範圍之廣，已經降低創業門檻。

在上海的某一個週日，約20名20至30歲的年輕人擠滿一間會議室，參加戴雯倩舉辦的第134場、為期3小時的實戰研討會。其中一名參與者王天一（Wang Tianyi，譯音），如今透過為企業製作AI生成的廣告，每月收入最高可達人民幣4萬元（約新台幣18萬元）。

26歲的王天一去年辭去網路公司產品經理的工作，他預測獨立創業將成為一大趨勢，因為由於AI帶來的技術賦能，一人公司在效率上具有優勢。

多年來，中國社群網站上一直有人哀嘆所謂的「35歲魔咒」，即在科技領域、政府部門及其他存在激烈競爭的行業中，普遍存在的年齡歧視現象。

現年38歲的戴雯倩說，「到了35歲，就好像有一條看不見的分界線」，「人們在職場上可能會面臨一些挑戰，公司可能會重新評估誰更適合留下來。」

住在上海的魏欣（Wei Xin，譯音）現在34歲，她早就知道，自己在一家外國諮詢公司擔任的文件審核工作，被AI取代只不過是時間問題。因此，她報名學習Google Gemini課程，並嘗試創建一個AI生成的「數字分身」，隨後轉向社群網站內容創作。

魏欣說，「確實有一點AI焦慮」，「如果我不用它、不去接觸它，我可能很快就會被淘汰。」

中國各地政府正相繼推出政策，支持由AI驅動的「一人公司」，並使用英文縮寫「OPC」（One Person Company），這在官方政策文件中並不常見。

去年11月，蘇州市政府表示，計畫到2028年培育「超過10000名OPC人才」，並向包括AI機器人、醫療健康和智慧型運輸在內的領域投入約人民幣7億元。

成都市政府上個月也承諾，可為大學畢業生創辦AI驅動的一人公司，提供最高人民幣2萬元的補貼。

美國布魯金斯研究所研究員陳凱欣（Kyle Chan）指出，這些措施是「幫助這些新創企業起步，並取得成功的激勵手段」。支持OPC是一種新的、低成本的方式，以應對中國居高不下的青年失業問題。

在中國16歲至24歲族群中，每6人就有1人失業。陳凱欣表示，「對地方政府來說，扶持一家OPC的成本非常低。」

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