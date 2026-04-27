＜財經週報-報稅＞手機報稅預估衝破275萬件 再抽5萬元頭獎

記者鄭琪芳／專題報導

今年所得稅結算申報期間為5月1日至6月1日，查調資料則自4月28日起開放。綜所稅申報方式仍有4種，包括稅額試算、網路（含手機報稅）、二維條碼及人工申報，還可參加抽獎，頭獎5萬元；至於繳稅管道則有8種，包括金融機構及超商代收、信用卡、繳稅取款委託書、ATM、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付。中區國稅局指出，今年網路申報線上版新增無障礙操作模式，便利視障朋友報稅；但超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證取得查詢碼。

綜所稅申報方式仍有4種，包括稅額試算、網路（含手機報稅）、二維條碼及人工申報，還可參加抽獎，頭獎5萬元。（中央社）



財政部賦稅署長宋秀玲指出，預估今年綜所稅申報案件約700萬件，較去年698萬戶略增；其中稅額試算通知書已於4月24日起陸續寄發，今年稅額試算案件約85.3萬件，較去年減少12.2萬件，為節省稽徵成本及考量節能減碳，將逐漸減少寄發稅額試算通知書。國稅局說明，收到稅額通知書的民眾，確認內容無誤後，只要繳稅或回復確認就完成申報，可以書面、電話語音、網路等回復確認；若不適用稅額試算服務，可自行申報。

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稅額試算寄發85萬件 繳稅或回復就完成申報

財政部財政資訊中心主任張文熙表示，去年網路申報約616萬件，預估今年可增至625萬件，其中手機報稅可望由260萬件增至275萬件。他指出，今年綜所稅申報系統線上版提供無障礙操作模式，便利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。不過，四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單；家中無讀卡機者，可透過電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。

國稅局表示，網路申報相當便利，通過身分驗證登入手機版或線上版網路申報系統，即可下載「稅額估算表」，檢視系統試算最有利的計稅方式及申報明細，確認內容無誤後，填寫繳退稅資料及申報上傳，即可完成報稅作業。

綜所稅分3批退稅 直撥退稅最方便

中區國稅局說明，民眾欲使用手機報稅，可用手機連線至電子申報繳稅服務網（ https://tax.nat.gov.tw），點選手機報稅即可使用；進入手機版申報系統後，點選「我要報稅」，接著選擇驗證身分方式登入系統，點選「下載稅額估算表」，確認稅額估算表資料及稅額正確後，點選「同意估算表，開始申報」即進入快速申報流程，確認基本資料，選擇繳稅或退稅方式，最後點選「申報資料上傳」，就完成報稅。若不同意稅額估算結果，下載稅額估算表後點選「不同意估算表，編修資料」，即可進行編修，接著選擇繳稅或退稅方式，最後點選「申報資料上傳」完成申報。

綜所稅申報及繳稅方式



此外，受美國關稅政策影響，無法於規定繳納期間內繳清稅捐，可向國稅局申請延期或分期繳納，延期最長1年，分期最長3 年（36期），免加計利息。

另，中區國稅局長翁培祐表示，綜所稅仍分3批退稅，6月1日前以網路申報、稅額試算採「線上登錄」及「電話語音回復」，以及5月11日前向戶籍所在地國稅局以書面回復稅額試算案件，於7月31日退稅；稅額試算書面回復至非戶籍地國稅局、二維條碼或人工申報案件，10月30日退稅；至於逾期申報、申報繳稅及不繳不退經核定退稅案件，明年1月20日退稅。他建議，納稅人可選擇「直撥退稅」，退稅款會直接匯入指定帳戶。

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