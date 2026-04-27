＜財經週報-報稅＞三代同堂租屋族年收破 218 萬才要繳 滿 18 歲子女「這樣報」更節稅

記者鄭琪芳／專題報導

報稅季來臨，但符合免辦結算標準可以不用申報。根據財政部試算，單身上班族在外租屋，年所得62.6萬元以下不用繳稅；雙薪育有2名幼兒的租屋族，年收入不到164.1萬元免繳稅；若是三代同堂（雙薪有2名幼兒，有1名70歲以上適用身障及長照扣除額）在外租屋，年收超過218.45萬元才要繳稅。不過，納稅人若有扣繳稅款及可抵減稅額等，即使符合免申報標準，還是要申報才能退稅。

若是三代同堂（雙薪有2名幼兒，有1名70歲以上適用身障及長照扣除額）在外租屋，年收超過218.45萬元才要繳稅。（資料照）

單身上班族在外租屋 月入5.2萬以下免繳稅

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綜所稅免辦結算標準依「免稅額」及「標扣額」合計數計算，上班族還可計入「薪資所得特別扣除額」，租屋族則可計入「房租支出特別扣除額」，家有幼兒還有「幼兒學前特別扣除額」，家有長照人口則可計入「長期照顧特別扣除額」。舉例而言，單身、沒有扶養親屬，年所得22.8萬元（免稅額9.7萬+標扣額13.1萬）以下不用繳稅；若是單身上班族、沒有扶養親屬，可加計薪資扣除額21.8萬元，年所得不到44.6萬元免繳稅；單身上班族在外租屋，可再扣除房租扣除額18萬元，年所得62.6萬元以下不用繳稅。

2025年度綜所稅課稅級距



另，雙薪育有2名6歲以下幼兒，可列報幼兒扣除額，年所得不到146.1萬元〔（免稅額9.7萬×4）+標扣額26.2萬+（薪扣額21.8萬×2）+（幼兒扣除額15萬+22.5萬）〕免稅；若是雙薪育有2名幼兒的租屋族，還可多扣除房租扣除額18萬元，年收超過164.1萬元才要課稅；如果是三代同堂的5口之家（雙薪育有2名幼兒，且有1名70歲以上適用身障及長照扣除額）在外租屋，還可加計身障扣除額21.8萬及長照扣除額18萬元，更是年收入超過218.45萬元〔（免稅額9.7萬×4+14.55萬）+標扣額26.2萬+（薪扣額21.8萬×2）+身障扣除額21.8萬+（幼兒扣除額15萬+22.5萬）+長照扣除額18萬+房租扣除額18萬〕才要繳稅。

雙薪育2幼兒的租屋族 年收逾164.1萬才要繳稅

國稅局說明，綜所稅以家戶為課稅單位，夫妻所得可以分開計稅，但還是要合併申報，未成年子女則與父母合併申報。至於2025年結婚或離婚的夫妻，今年報稅可選擇與配偶合併或分開申報，可就2人的所得、扶養親屬及扣除額等資料，先利用報稅軟體試算分開及合併申報的應納稅額，再選擇最有利方式申報。

114年度免繳稅門檻 （115年報稅適用）



此外，綜所稅採年度結算、次年申報制，也就是今年5月申報去年度所得；因此，如果今年1月辦理結婚登記，因去年尚無婚姻關係，今年報稅時2人仍須分開申報；反之，如果今年離婚，因去年尚有婚姻關係，今年報稅仍應合併申報。

另，「民法」已將成年年齡從20歲下修為18歲，若子女2025年剛滿18歲，今年報稅可選擇自行申報或被列報扶養親屬。舉例而言，若有在校就學的18歲子女，但有在外打工或兼職所得者，如果當年度所得超過免稅額9.7萬、薪資扣除額21.8萬及教育學費特別扣除額2.5萬元的合計數34萬元，可讓子女自行申報綜所稅，以降低累進稅率適用，達到節稅效果。

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