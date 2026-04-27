下流老人全集！79歲阿嬤淚訴什麼都願意做 淒涼晚年曝光了

初次上稿04-26 23:05 更新時間04-27 06：11

高齡社會來臨，退休金不夠用已成普遍危機。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡社會來臨，退休金不夠用已成普遍危機。日媒訪問多位長者感嘆晚年入不敷出的慘況，1名79歲阿嬤悲吐房租上漲，什麼工作都願意做。還有一位67歲阿嬤為了付房租在超市打工還不足以支應開銷，正在找第二份兼差。71歲的阿公也預計再工作10年，才敢退休。

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日媒NTV報導，東京約有30%的長者租房，並採訪多位長者，了解這些長輩靠退休金生活租屋的真相。一位79歲的阿公和妻子租屋同住，每月領約15萬日圓（約台幣3萬）的退休金。他抱怨：「上個月續租了，月租超過13萬日圓（約台幣2.6萬），真是太難了。」

一位83歲的阿嬤和91歲的姐姐同住，每月領取約18萬日圓（約台幣3.6萬）的養老金。她獨自支付房租，感嘆月租金大約11萬日圓（約台幣2.2萬），東京的房租很貴，無論住在哪裡都一樣，靠養老金根本生活不下去。

今年79歲的田中阿嬤受訪時坦言，退休金每兩個月約9.5萬日圓（約台幣1.9萬）。6年前丈夫過世，現在獨居，她說房租漲了，每月來到5.6萬日圓（約台幣1.1萬），簡直是雪上加霜。由於養老金不夠，田中阿嬤不得不動用積蓄來維持生計。

田中阿嬤生活很節儉，會去便宜一點的地方買菜。她直言，如果可以的話，我真想工作，什麼工作都行。

還有一位67歲的婦人每月退休金約5萬日圓（約台幣1萬），目前每週在超市工作兩天，收入不足以支付開銷，所以還要找第二份打工機會。她表示，每月房租是6.3萬日圓（約台幣1.3萬），不得不工作，否則根本無法過日子。

71歲的宗田先生則是大樓管理員，他也坦承，必須工作才能付得起房租，目前每週工作4天，每月可賺到15萬日圓（約台幣3萬），他與妻子的房租每月要花掉9萬日圓（約台幣1.9萬），感嘆還要再做10年，才能退休。

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