北京見死不救！中資機場虧到沒錢付電費 這國被坑含淚找買家

中國進出口銀行融資建設的馬塔拉拉賈帕克薩國際機場（MRIA），自2013年啟用以來一直面臨挑戰。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕斯里蘭卡因誤踩一帶一路債務陷阱，2022年爆發債務違約，陷入嚴重經濟危機。現在又因耗資2.09億美元（約台幣65億）的中資機場自2013年啟用以來一直面臨挑戰，虧損連連，缺乏定期航班，連電費都付不出來，斯里蘭卡政府週日（26日）宣布，將尋求買家接手。

綜合法新社等外媒報導，斯里蘭卡政府在徵募投資方的信中稱，馬塔拉拉賈帕克薩（Mattala Rajapaksa）國際機場（MRIA），擁有巨大的增長潛力，可作為旅遊業等領域的戰略投資。該機場毗鄰一座野生動物保護區，沒有定期航班。

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這座機場以斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）命名，他在任期間從中國大舉借貸用於基建項目，但很快成為商業上的敗筆。

2022年，斯里蘭卡陷入前所未有的金融危機，拖欠 460 億美元外債爆發違約，部分原因是其對中國的債務導致前所未有的金融危機。次年，斯里蘭卡獲得國際貨幣基金組織的援助，該國尋求將虧損的國有企業私有化，但未獲成功。

報導指，馬塔拉拉賈帕克薩機場位於一個候鳥飛行的路線上，多架飛機因與飛鳥碰撞而被迫降落。斯里蘭卡軍方也曾派出數百名士兵，驅趕飛機跑道上的野鹿、野水牛和大象，以便恢復機場運作。

官方報告顯示，雖然有幾家貨運航空公司和一些包機經由馬塔拉拉賈帕克薩機場運營，但收入不足以維持機場運作。

這座機場從自2013年啟用以來一直面臨挑戰，始終沒有足夠的收入支付電費，成為政府沉重的負擔。2024 年，斯里蘭卡政府宣布已將機場經營權交給印度和俄羅斯的合資公司營運，租期為 30 年，但該計劃最終未能實現。

報導還提及，2017年，斯里蘭卡無力償還一筆龐大的中國貸款，被迫將漢班托塔港交給中國央企-招商局港口控股營運，租期長達99年，加劇外界對北京利用「債務陷阱」施加影響的擔憂。

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