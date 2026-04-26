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原本要當「廢品晶片」竟然賣出 英特爾亮眼獲利背後意外被曝

2026/04/26 21:05

英特爾透過出售通常被視為「廢品」或「低預期」品質的晶片來提高獲利率，因為由於CPU需求旺盛，客戶更願意接受性能較差的晶片。（路透）英特爾透過出售通常被視為「廢品」或「低預期」品質的晶片來提高獲利率，因為由於CPU需求旺盛，客戶更願意接受性能較差的晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，英特爾表示，公司透過出售通常被視為「廢品」或「低預期」品質的晶片來提高獲利率，因為由於CPU需求旺盛，客戶更願意接受性能較差的晶片。

在發布最新財報後，英特爾披露其利潤率意外提升，據報導，該公司已證實，利潤增長至少部分源於出售原本可能被視為廢品的晶片獲利。4月24日，科技業分析師Ben Bajarin在X論壇發表文章稱，他已直接從英特爾投資者關係團隊獲悉，客戶正在大量回收「原本可能被視為廢品或產量低於預期」的CPU，從而為公司帶來實實在在的收入。

英特爾4月23日公佈的第一季財報遠超預期。營收達136億美元，高於預期的123.6億美元；非GAAP毛利率高達41%，比公司本身給出的34.5%的預期高。此外，每股盈餘更是超出預期3000%。如此巨大的差距讓分析師們不禁好奇，究竟是什麼讓英特爾業績如此亮眼？而答案似乎部分在於一些有缺陷的晶片。

晶片製造商在生產晶圓時，並非所有從晶圓上切割下來的晶片品質都相同。從晶圓邊緣切割的晶片往往品質較低，缺陷更多，性能也比從中心切割的晶片差。如果某個晶片不符合高端SKU的規格，但仍然可用，英特爾不會將其作為廢品丟棄，而是會將其重新貼標為低端SKU，並以更低的價格出售。它仍然是一款可銷售的產品，但不再是高​​階產品。通常情況下，一些邊緣切割的晶片甚至可能連這個標準都達不到。

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