智利櫻桃擺脫對中依賴！瞄準東亞這國「小而美」市場

智利櫻桃產業面臨的主要挑戰，包括市場多元化，以及擺脫對中國市場依賴的重要性。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在智利舉行的第七屆全球櫻桃高峰會中，與會專家探討智利櫻桃產業面臨的主要挑戰，包括市場多元化，以及擺脫對中國市場依賴的重要性，南韓成為智利櫻桃擴展的新市場。

農業經濟學家、工商管理碩士、PSK International 代表博巴迪利亞（Patricio Bobadilla） 談到了中國鄰國南韓的潛力。

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博巴迪利亞表示，南韓是一個成熟且要求很高的市場，為智利櫻桃提供成長機會。但他同時提醒，也存在一些結構性挑戰，需要櫻桃產業提高自身標準。

南韓市場規模較小，人口約5000萬，家庭規模較小，個人消費習慣也較個人化。這些特點必須與銷售形式相匹配，應優先考慮300至400克的小包裝。

就成長而言，南韓市場已經取得進展，儘管成長比中國市場慢一些。博巴迪利亞表示，「目前，每季的貨運量約為350個貨櫃，中期內有望達到600個貨櫃」。

然而，博巴迪利亞表示明確指出，由於市場對成交量高度敏感，成長必須謹慎管理。如果成交量過大，價格可能會迅速下跌，導致崩盤。他強調精確計畫的重要性，不論是在總貨運量方面，還是在每週的貨運分配方面。

基於上述分析，博巴迪利亞表示，智利蘋果產業面臨的主要挑戰是品質。這不僅關乎櫻桃個頭的增大，也關乎硬度、含糖量和採後狀況等特性的改善。

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