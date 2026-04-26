自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

智利櫻桃擺脫對中依賴！瞄準東亞這國「小而美」市場

2026/04/26 20:45

智利櫻桃產業面臨的主要挑戰，包括市場多元化，以及擺脫對中國市場依賴的重要性。（歐新社）智利櫻桃產業面臨的主要挑戰，包括市場多元化，以及擺脫對中國市場依賴的重要性。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在智利舉行的第七屆全球櫻桃高峰會中，與會專家探討智利櫻桃產業面臨的主要挑戰，包括市場多元化，以及擺脫對中國市場依賴的重要性，南韓成為智利櫻桃擴展的新市場。

農業經濟學家、工商管理碩士、PSK International 代表博巴迪利亞（Patricio Bobadilla） 談到了中國鄰國南韓的潛力。

博巴迪利亞表示，南韓是一個成熟且要求很高的市場，為智利櫻桃提供成長機會。但他同時提醒，也存在一些結構性挑戰，需要櫻桃產業提高自身標準。

南韓市場規模較小，人口約5000萬，家庭規模較小，個人消費習慣也較個人化。這些特點必須與銷售形式相匹配，應優先考慮300至400克的小包裝。

就成長而言，南韓市場已經取得進展，儘管成長比中國市場慢一些。博巴迪利亞表示，「目前，每季的貨運量約為350個貨櫃，中期內有望達到600個貨櫃」。

然而，博巴迪利亞表示明確指出，由於市場對成交量高度敏感，成長必須謹慎管理。如果成交量過大，價格可能會迅速下跌，導致崩盤。他強調精確計畫的重要性，不論是在總貨運量方面，還是在每週的貨運分配方面。

基於上述分析，博巴迪利亞表示，智利蘋果產業面臨的主要挑戰是品質。這不僅關乎櫻桃個頭的增大，也關乎硬度、含糖量和採後狀況等特性的改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財