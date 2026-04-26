僅18歲年賺189萬！他不讀大學「選擇當學徒」 提前領高薪入場券

Chris Rocha選擇不進大學，而是投入學徒制度。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名18歲青年選擇不進大學，而是投入學徒制度，學習管線技工技能。短短1年內，他已能獲得穩定收入，目前年薪約6萬美元（約新台幣189萬元），甚至預計在5年內成為年薪突破11.5萬美元（約新台幣361萬元）的正式技工。在同齡人還在為學貸與科系煩惱時，他已走進工地與現場，提早踏入職場現實，也提前看見收入與穩定。

美媒報導，Chris Rocha分享，自己在高中階段時就開始思考未來職涯。由於曾在母親的建築公司接觸工地相關工作，加上祖父亦為管線技工，使他對此行業並不陌生。在高三時，他決定不讀大學，而是成為一名管線技工。

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Chris Rocha認為，若選擇進入大學，將面臨高額學生貸款壓力，相較之下，學徒制度不僅能「邊學邊賺」，也提供穩定職涯路徑，因此最終決定投入技職體系。

他在年滿18歲後申請工會學徒計畫，通過資格審查並取得雇主工作機會後，正式進入培訓流程。據了解，該計畫每年約有800名申請者競爭名額，錄取後須接受長達5年的訓練。

目前Chris Rocha每週工作40小時，另需每週2晚進行理論課程訓練，內容涵蓋數學、科學與技術技能。他的起薪約為每小時28.76美元（約新台幣904元），年收入接近6萬美元，並將隨年資逐步調升。依工會制度設計，學徒薪資將逐年提升，最終可達正式技工水準，約為目前收入的2倍以上。他透露預計5年後成為正式技工時，年薪可達約11.5萬美元。

Chris Rocha表示，這份工作雖然工時長且體力負擔大，但實務性強，且需要大量現場解決問題能力。他也認為，相較於多數白領職業，技術工種更具「抗AI取代」能力。

在生活方面，他坦言雖然不後悔選擇，但偶爾仍會羨慕大學生活的社交氛圍。不過他強調，相較於同齡人背負學貸，他更重視立即就業與經濟穩定性。

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