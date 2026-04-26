自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣太危險？2023賣光台積電股票 他曝股神翻船證明1事

2026/04/26 20:45

台積電是全球晶圓代工霸主，業績及股價均表現亮眼。（資料照）台積電是全球晶圓代工霸主，業績及股價均表現亮眼。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕WhiteNoise公司執行長Subhash KM在領英（LinkedIn）PO全球13家市值超過1兆美元的上市公司，直言當巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathway）在2022年買台積電股票時，當年台積電的市值是3780億美元，如今已來到約2兆美元，巴菲特則早在2023年第三季就全部出清，原因是他對地緣政治風險感到不安，這件事表明專家也很難預測未來。

Subhash KM在領英簡述了股神巴菲特錯過台積電股價飆漲的過程。他說，2022 年，當巴菲特買入台積電股票時，台積電市值為3780 億美元，巴菲特旗下的波克夏市值為6810 億美元；到了 2026 年，台積電市值約2 兆美元，波克夏市值則大約 1 兆美元。

他提及，波克夏在 2023 年第三季、也就是台積電大爆發前夕，就已經完全清空台積電持股。當時波克夏對台積電的商業模式與護城河並非沒有信心，即使巴菲特曾稱讚台積電是了不起的公司，但巴菲特對地緣政治風險仍感到不安。

他強調，這個故事的啟示是：即便擁有再豐富的知識與智慧，專家也很難預測未來。未來永遠難以捉摸、引人入勝且充滿驚喜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財