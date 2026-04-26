台灣太危險？2023賣光台積電股票 他曝股神翻船證明1事

台積電是全球晶圓代工霸主，業績及股價均表現亮眼。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕WhiteNoise公司執行長Subhash KM在領英（LinkedIn）PO全球13家市值超過1兆美元的上市公司，直言當巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathway）在2022年買台積電股票時，當年台積電的市值是3780億美元，如今已來到約2兆美元，巴菲特則早在2023年第三季就全部出清，原因是他對地緣政治風險感到不安，這件事表明專家也很難預測未來。

Subhash KM在領英簡述了股神巴菲特錯過台積電股價飆漲的過程。他說，2022 年，當巴菲特買入台積電股票時，台積電市值為3780 億美元，巴菲特旗下的波克夏市值為6810 億美元；到了 2026 年，台積電市值約2 兆美元，波克夏市值則大約 1 兆美元。

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他提及，波克夏在 2023 年第三季、也就是台積電大爆發前夕，就已經完全清空台積電持股。當時波克夏對台積電的商業模式與護城河並非沒有信心，即使巴菲特曾稱讚台積電是了不起的公司，但巴菲特對地緣政治風險仍感到不安。

他強調，這個故事的啟示是：即便擁有再豐富的知識與智慧，專家也很難預測未來。未來永遠難以捉摸、引人入勝且充滿驚喜。

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