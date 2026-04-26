「好野人」創新高！人數破2.3萬人 資產規模近2.4兆元

高資產人士的數量或資產規模，皆較過去呈現明顯上升趨勢。（路透資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕3月投資市場熱絡，「好野人」（資產淨值達1億元以上）無論是人數或財富規模，雙雙再創史上新高！金管會公布「高資產」客戶財管業務辦理情形，截至2026年3月底，銀行業資產逾億元的高資產「客戶數」，達2萬3206人，成長率為71.97%；另一方面，高資產「管理規模」（AUM）2兆3999億元，較去年同期年增55.16%。

對此，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，高資產人士的客戶數或資產規模，皆較過去呈現明顯上升趨勢，反映本國銀行積極推動相關業務，以及高資產族群投資需求持續增加。

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截至今年3月底，已核准開辦高資產業務的銀行達21家，另有6家銀行仍在申請審查中，顯示市場競爭與業務動能持續升溫。

首先，就高資產客戶財管業務辦理情形，張嘉魁指出，去年3月底的高資產「客戶數」為1萬3494人，今年3月底為2萬3206人，寫下歷年最高紀錄，年成長幅度為71.97%；就高資產的「管理規模」AUM來看，去年3月底金額1兆5467億元，今年衝高到2兆3999億元、即將破2.4兆元大關，年增率55.16%。

其次，進一步觀察高資產人士的配置結構，目前仍以「存款」為最大宗，占比約42.1%，顯示富豪人士目前偏好把資產存放為現金；其次為「基金」（17%）、「債券」（14.5%）、「保險」（12.1%）及「境外結構型商品」（7.9%）。

張嘉魁表示，與去年同期相比，存款比重下降，而基金、債券、保險及境外結構商品占比則同步提升。他表示，主因在於投資市場氣氛轉趨熱絡，使得我國高資產客戶，提高對收益型產品的配置比重，以追求更高報酬。

此外，銀行局也說明，銀行在人才培育、商品設計與資訊系統建置方面逐步成熟，也帶動業務推展加速。

除了「銀行業」，在「證券」與「投信業」方面，亦積極參與我國高資產市場。對此，證期局副局長黃仲豪表示，截至目前已有10家獲准辦理相關業務，客戶數約1840人，累計交易金額達4958億元，較去年同期分別大幅成長52%及68%。其中，以複委託業務為主，占比接近86%，顯示國內高資產客戶透過券商投資海外有價證券與債券的需求仍相當強勁。

黃仲豪表示，投信投顧業方面，共有18家業者申請進駐高資產專區，目前已核准16家，其餘2家仍在審查中；證券商則有13家提出申請，亦多數已獲核准。金管會表示，整體而言，隨著法規逐步鬆綁及金融機構服務能力提升，高資產財管市場正邁入快速成長階段，未來可望成為金融業重要發展動能之一。

回顧過去，金管會是在2019年底推出「財富管理新方案」（財管2.0方案），並於2020年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，透過法規鬆綁，放寬銀行對資產達新臺幣1億元以上客戶，提供多元商品和諮詢服務的條件，同時，提升銀行商品研發能力和專業人才培育，促進財富管理市場發展。

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