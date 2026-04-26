戰爭與制裁重創伊朗經濟！專家：中俄不幫忙 重建需十幾年時間

專家警告，伊朗未來前景不容樂觀，重建可能需十幾年時間，受苦的只有百姓。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，自美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗後，伊朗原本就因長達半個世紀制裁而脆弱不堪的經濟雪上加霜。專家警告，伊朗未來前景不容樂觀，重建被戰爭摧毀的經濟可能需十幾年時間，受苦的只有百姓。

自伊朗戰爭爆發後，伊朗的主要反擊策略是造成鄰國經濟損失。伊朗已飛彈和無人機對鄰國能源基礎設施展開空襲，並封鎖荷姆茲海峽，引發全球數十年來最嚴重的能源危機，因全球有近20%的石油和天然氣會經過該海峽輸出，但伊朗自身經濟更是岌岌可危。

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在這場衝突之前，伊朗經濟已因國際制裁而面臨壓力。去年該國通膨超過50%，該國貨幣里亞爾（Rial）在去年7月的12天戰爭中已貶值60%。去年10月伊朗食品通膨飆升至64%，今年2月更加速至105%；截至今年3月，伊朗麵包和穀物價格上漲140%，油脂價格上漲219%。

今年3月伊朗銀行開始發行面值1000萬里亞爾的紙鈔，以抑制通膨，為史上最高面值紙鈔。國際貨幣基金（IMF）預估，今年伊朗經濟將萎縮6.1%，通膨率將升至68.9%，目前里亞爾兌美元匯率已跌至約132萬里亞爾兌1美元。

伊朗封鎖荷姆茲海峽，加上美國之後也對伊朗港口實施反封鎖，已切斷伊朗大部分的國際貿易，包括石油出口。牛津經濟研究院（Oxford Economics）副首席新興市場經濟學家涂維（Jason Tuvey）表示，伊朗每年逾90%的貿易需經過荷姆茲海峽，美國實施反封鎖可能造成伊朗出口收入減少70%。

涂維指出，這場戰爭也引發伊朗國內需求和進口崩盤，儘管官方數據稀少，伊朗貿易夥伴3月的數據顯示，對伊朗的出口已經崩跌。川普政府還揚言對提供伊朗石油相關交易融資的中國銀行業者實施新制裁。

華府智庫「布魯京斯學會」高級研究員布魯克斯（Robin Brooks）表示，美國的反封鎖和揚言對供伊朗石油相關交易融資的中國銀行業者實施新制裁，對伊朗經濟造成的打擊可能比許多人預期的更嚴重，「這些措施切斷了伊朗的主要生命線，讓伊朗的國際收支面臨危機，最後導致伊朗不得不本著誠意重回談判桌」。

伊朗高級經濟官員近日警告總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），伊朗要重建被戰爭摧毀的經濟可能需十幾年時間。伊朗央行總裁赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）也敦促裴澤斯基安採取緊急措施穩定經濟，包括徹底恢復網路並與美國達成和平協議。

分析師指出，關鍵問題在於，伊朗能在多快時間內修復戰爭對能源和工業基礎設施的損害，這些產業支持伊朗的出口收入並僱用大量人民。

牛津經濟研究院首席新興市場經濟學家博尼利亞（Lucila Bonilla）認為，伊朗未來將面臨更多困境，伊朗的鄰國因自身基礎設施遭到襲擊而疏遠伊朗，進而尋找替代荷姆茲海峽的路線；中國和俄羅斯等為數不多的盟友，也幾乎沒有向伊朗伸出援手的意願。總之，未來伊朗前景不樂觀，受苦的只有伊朗一般民眾。

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