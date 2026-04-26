黃金多頭凶多吉少？分析師全說了

分析師研判金價短線恐面臨回檔壓力。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，中東停火與和平談判前景瀰漫不確定性，避險資金大都流向美元，加上油價高居不下推升通膨隱憂，市場對Fed降息預期降溫，黃金短線面臨回檔壓力。

《Investing》報導，雖然黃金在每盎司4700美元附近獲得初步支撐，上週卻終結連四週上漲的態勢，現貨黃金上週五（24日）收4710.61美元，週跌幅達2.5%。部分分析師示警，黃金技術前景正在惡化，因爲金價未能守住4800美元上方。

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FXTM高級市場分析師Lukman Otunuga表示，隨着通膨擔憂升溫，各國央行可能會維持利率不變，甚至未來不排除進一步升息。儘管市場處於避險情緒之中，這種鷹派現實對零收益的黃金形成利空。

Otunuga說，伊朗衝突的混亂和不確定性，已經消除了市場對Fed 2026年降息的希望，市場預計Fed 4月利率將維持不變。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，儘管黃金徘徊在每盎司4650至4850美元區間震盪，長期基本面仍然穩固。只要美國經濟繼續展現韌性，即便增長步伐溫和，Fed主席鮑爾就不太可能明顯改變立場。

Hansen強調，一旦伊朗的地緣緊張局勢開始緩和，投資者關注點可能重新回到此前支撐黃金上漲的結構性因素。

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