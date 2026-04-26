AI狂潮席捲職場！這10種高薪工作「無法被撼動」 未來更搶手

外媒揭10個高薪但人工智慧無法取代的工作。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）持續滲透各行各業，「被AI取代工作」的討論也越來越熱門。然而，即使在這場科技變革之中，仍有一些職位不但不容易被自動化取代，甚至在AI時代反而更重要。以下是專家認為，在AI浪潮下仍具高度韌性的10種高薪職業。

1.會計師：雖然AI可以處理大量數據與帳務運算，但會計工作仍需要判斷力、解讀能力與策略思維。Shenandoah University會計學教授 Martin Mulyadi說，「AI可能取代重複性的會計作業，但涉及判斷與人為解讀的部分仍然不可或缺。」

請繼續往下閱讀...

2.編輯（Editor）：AI已能生成大量文字內容，但錯誤率仍存在，因此「審稿與修正」變得更重要，專家說，在AI浪潮下，編輯將成為內容產業更核心的一環。

3.醫療專業人員：AI已應用於手術與診斷輔助，但醫療仍高度依賴人類判斷與情感關懷，專家認為，醫療工作需要同理心與複雜決策能力，AI難以完全取代。

4.創意專業人員（Creative Professional）：藝術、音樂、寫作與設計等領域依賴情感與獨特視角，仍難以被AI複製。

5.社工（Social Worker）：社工面對的是複雜的人類問題，需要情感支持與人際判斷，社工處理的是深層的人類困境，需要同理心與理解能力。

6.技術工人（Trade Worker）：如電工、水管工、機械維修等，需要現場判斷與實務操作，目前AI無法完全取代，這些工作需要在不可預測環境中解決問題，AI難以做到。

7.人力資源（Human Resources）：涉及人際衝突處理、招募與員工關係管理，需要高度人性化判斷。HR處理的是情緒與人際問題，AI難以取代。

8.教師（Teacher）：教育需要因材施教與情感連結，AI目前仍無法取代人類教師的角色。TalentPerch創辦 Brianna Rooney說，未來教育需求會持續存在，也會創造更多教師機會。

9.資安專家（Cybersecurity Professional）：AI可協助偵測威脅，但防禦策略與判斷仍需人類專業。網路攻擊越來越複雜，需要專業人員保護系統與數據。

10.專案經理（Project Manager）：專案管理涉及資源、時間與跨部門協調，需要高度整合能力。美國國際專案管理學會（Project Management Institute）北美營運經理Karla Eidem表示，到2030年，全球將需要數千萬名專案管理人才。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法