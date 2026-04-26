萊爾富鮮食升級 大老闆林鴻聯親自試吃把關

萊爾富近期舉辦「日本知名熱銷品牌綾鷹系列」活動，引起搶購熱潮。（擷取自網站）

〔財經中心／台北報導〕大老闆林鴻聯親自試吃、萊爾富鮮食變好吃！聯邦集團於2023年買下光泉集團汪家所有股權，成為萊爾富大老闆，員工透露，林鴻聯三餐都吃萊爾富，賣相不好、不好吃的都會立刻下架！

網友在社群網站上發文，直指「萊爾富的鮮食會產生質的改變。你們要感謝聯邦的董事長。萊爾富的同事跟我說。董事長買下萊爾富之後。三餐都吃萊爾富。鮮食部就照三餐被夾。」底下則有員工留言稱，「沒錯喔，董事長會自己吃每一道鮮食，他覺得賣相不好或不好吃的就會馬上下架或不給過。」

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也有網友留言大讚台式炒麵，網友說「那個台式炒麵真的很讓人驚艷。本人家中是經營台式早餐店，所以對於『台式炒麵』有很相當程度的評斷標準。真的很少這種微波黃麵體經過調味與存放後仍能保持沒有麵鹼味與燜成軟爛的麵體，要有這樣的狀態背後要付出的相當的經驗以及烹調時間測試，真的很不好拿捏。所以，大家如果有去萊爾富看到這款產品，真心推薦去吃吃看。」

除鮮食外，萊爾富近期舉辦「日本知名熱銷品牌綾鷹系列」活動也引起搶購熱潮，門市相關飲品持續有民眾掃貨，缺貨被狂問「何時補貨」。

日本自助旅行中毒者（林氏壁）也在粉專PO文「我的萊爾富日系飲料私心推薦」，表示他個人喜好排名依序為綾鷹綠茶、伊右衛門濃茶、綾鷹清爽綠茶、京都檸檬水，更敲碗「日本可口可樂從2026年春季開始，擴充綾鷹品牌的產品線，新推出及改版的4款產品如下（綾鷹濃焙茶、綾鷹礦物質綠茶、綾鷹咖啡濃抹茶拿鐵、綾鷹咖啡微甜抹茶綠茶）。萊爾富呀，你知道接下來該進什麼了吧（嘿嘿）」。

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