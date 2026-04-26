不願為伊朗擋子彈！外媒曝中國如何看待兩個 「孿生兄弟」

北京在維護其在伊朗以外的海灣地區利益時，採取的是務實的做法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國外交政策專家和戰略界普遍將伊朗和印度視為「孿生兄弟」，因為在外交和對外政策方面，大多數中國人認為伊朗和印度都「投機取巧」且「傲慢自大」。外媒Modern Diplomacy報導，這也是為何中國不願為伊朗擋子彈的主要原因之一。

中國微信公眾號知名時事評論員占豪近日發文稱：伊朗太投機取巧，思維方式和印度非常相似。因此，它大多數時候都表現得傲慢自大，但一旦遇到棘手的情況就束手無策。

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的確，北京和德黑蘭幾十年來一直保持軍事合作，中國、俄羅斯和伊朗也持續舉行定期聯合軍事演習。儘管北京和莫斯科都正式否認自己是伊朗-中國-俄羅斯「威權國家軸心」的一部分，但三國共同的地緣政治利益促使它們走到一起，攜手合作，共同抵制美國的霸權。然而，北京在維護其在伊朗以外的海灣地區利益時，採取的是務實的做法。

在美伊衝突初期，中國就向伊朗以及所有質疑中國「低調回應」的人士明確表示，儘管人們普遍認為伊朗在中國中東經濟戰略中扮演著重要角色，但中國並未採取此類行動。

上海外國語大學歐洲研究所所長胡春春教授3月3日接受歐洲媒體採訪時排除了中國軍事干預的可能性。他表示：中國很少以軍事手段參與海外衝突，也不傾向於以這種方式影響地區局勢。此外，中國不採取傳統的聯盟體系；與伊朗的全面戰略夥伴關係不等同於軍事聯盟，也不包含集體防禦等義務。

中國政府對美以聯軍進攻伊朗一事始終保持極為謹慎克制的態度，這點毋庸置疑。直到伊朗最高領袖哈梅尼遇刺後，中國政府才發表批評意見。

然而，北京方面的回應僅限於譴責和深切關注。 3月2日，在中國外交部長例行記者會上，有記者詢問，如果伊朗提出請求，中國和俄羅斯是否會考慮提供軍事支持。外交部發言人毛寧拒絕置評。

也有學者認為，顯而易見，如果中國沒有頂住壓力，維持與伊朗正常的經貿關係（特別是石油貿易），伊朗政權面臨的生存壓力將會截然不同。儘管中伊兩國於2016年簽署了「全面戰略夥伴關係」協議，但伊朗在幾個關鍵領域的表現未能有效達到或滿足中國作為戰略夥伴的合理期望。

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